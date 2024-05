Agressor sexual foi preso no bairro Aterrado, onde vivia como morador de rua, após fugir de casa - Divulgação/Deam Volta Redonda

Publicado 14/05/2024 17:22

Volta Redonda - Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) - sob a coordenação da delegada titular Juliana Montes - prenderam na tarde desta terça-feira (14) um homem de 40 anos, acusado de estupro de vulnerável, contra uma menina de 3 anos de idade. O agressor sexual foi preso no bairro Aterrado, onde estava como morador de rua.

A equipe da Deam cumpriu um mandado de prisão temporária contra o acusado, que cometeu o crime em abril, quando fazia uma obra na casa da família da criança. Segundo a denúncia, o agressor sexual ficou sozinho com a menina por poucos instantes, e quando a mãe da criança retornou ao local, o homem de 40 anos estava em cima da menina, e quando viu a mulher, começou a fingir que estava fazendo cócegas na menina.

Na Deam, a mãe relatou que o suspeito teria passado a mão nas partes íntimas da menina. A equipe da delegacia realizou diversas diligências para localizar o acusado, mas ele fugiu de casa. Após o deferimento do pedido de prisão, as investigações sobre o paradeiro do foragido se intensificaram e foi apurado que o acusado estava vivendo como morador de rua.

Com um trabalho de inteligência e levantamento de informações, o agressor sexual foi localizado no bairro Aterrado, onde vivia como morador de rua, e não ofereceu resistência. Após os trâmites legais realizados na Deam, o criminoso, que já responde por outro episódio de estupro de vulnerável, foi levado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu como parte da Operação Caminhos Seguros, que está sendo desencadeada durante o mês de maio e tem como objetivo o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em 18 de maio é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei 9.970/2000, em memória de Araceli Crespo, menina de 8 anos que sofreu diversas violências e foi assassinada em 18 de maio de 1973.