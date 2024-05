Em Volta Redonda, tema será 'Debater para transformar ? A cidade onde você vive na cidade onde você sonha viver' - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 15/05/2024 14:44

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), está com pré-inscrições abertas até o próximo domingo (19) para a 6ª Conferência Municipal das Cidades, que acontece nos dias 24 e 25 deste mês no campus Aterrado do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-Ferp).

Aberto a toda população de Volta Redonda, o evento – preparatório para a sexta edição da Conferência Nacional das Cidades – disponibiliza o link https://forms.gle/Roqh3HnKmryoqC956 para os interessados em se inscrever previamente, o que vai permitir à organização mensurar a estrutura necessária, mas as inscrições poderão ser feitas também nos dias da Conferência.



O tema da edição nacional da Conferência das Cidades será “Construindo a política nacional de desenvolvimento urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a fim de debater e elaborar propostas para enfrentar os problemas centrais do desenvolvimento urbano. Em Volta Redonda, a temática será “Debater para transformar – A cidade onde você vive na cidade onde você sonha viver”.

O credenciamento no dia 24 terá início às 17h30, e a abertura da Conferência vai contar com a presença de representantes do prefeito Antonio Francisco Neto, do Ministério das Cidades, do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), Câmara Municipal, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). As primeiras discussões terão início às 19h, com uma mesa magna.

Já no dia 25, o credenciamento começará às 7h30, e a primeira mesa temática com debate será realizada às 8h30, seguida por coffee-break; às 10h15 haverá um grupo de discussão, seguido por pausa para o almoço e plenária dos grupos e propostas, às 13h. A eleição dos conselheiros será às 15h30; às 16h30 será a vez de se eleger os delegados, com encerramento às 18h.

Cidades em transformação

O presidente do IPPU, Abimailton Pratti da Silva, lembra que é necessário preparar as cidades para a transformação demográfica expressa pelo envelhecimento da população brasileira e redução da população economicamente ativa. “Isso passa por reconhecer a cidade como lugar privilegiado para que pessoas de todas as idades possam interagir, brincar, dialogar e cooperar”, disse.

Ele aponta, ainda, que também é preciso enfrentar desafios como mudanças climáticas, transformação digital, transformação demográfica, equidade e justiça socioterritorial, espaços públicos inclusivos, desenvolvimento econômico com justiça social, mobilidade sustentável, moradia digna com serviços públicos e os espaços urbanos adequado às necessidades de pessoas de todas as idades.

“Para identificar e enfrentar esses desafios, torna-se necessária a construção de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) que induza a redução das desigualdades socioespaciais, complementando o Estatuto da Cidade no sentido da promoção da reforma urbana. É uma política que precisa se adequar à diversidade dos municípios e ser capaz de repensar como viver melhor nas nossas cidades”, complementa.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, que também é presidente do CMDU, a Conferência Municipal das Cidades será uma oportunidade única para se debater propostas a fim de se encontrar soluções para os desafios urbanos da contemporaneidade.

“Nosso compromisso é fazer de Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver, e a Conferência das Cidades vai reunir pessoas comprometidas e capacitadas a apresentarem propostas que poderemos implementar no futuro, e apresentar no evento nacional.”