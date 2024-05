22ª Semana Nacional de Museus é organizada pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) do Ministério da Cultura - Arquivo/Secom PMVR

Volta Redonda - O Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, recebe a partir desta quinta-feira (16) até sábado (18), debates, leituras e tour afro pedagógico como parte das atividades da 22ª Semana Nacional de Museus – temporada de eventos organizada pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), órgão do Ministério da Cultura (Minc). Em Volta Redonda, a ação totalmente gratuita conta com a participação da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

“Serão mais de mil museus e instituições culturais do país participando. É a Cultura nacional percebendo que Volta Redonda tem um espaço de cultura afro tão importante, único na América Latina, que é o Memorial Zumbi dos Palmares. Serão três dias de eventos gratuitos para toda a população, principalmente estudantes, mostrando que o turismo negro tem um enorme potencial de trabalho, inclusive de geração de renda”, afirmou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, acrescentando que o tema desta edição é “Educação e Pesquisa”.

O primeiro dia da programação, nesta quinta, será aberto a partir das 19h com a “Leitura e Debate do livro ‘O Avesso da Pele’”, incluindo participação especial da Academia Volta-redondense de Letras (AVL) e as poetas Jéssica Regina e Regina Vilarinhos; os professores Alexandre Batista e Silvana Nunes; e o escritor e historiador Guto Mello.

Tour Afro Pedagógico

Na sexta-feira (17), às 14h, será a vez do “Tour Afro Pedagógico Especial Clube Palmares e Memorial Zumbi”. De acordo com a coordenadora do memorial, Renata Ferreira, a ação, que é aberta à população, contará ainda com a parceria da secretaria de Assistência Social, proporcionando aos grupos de pessoas em situação de rua a possibilidade de participarem.

“O tour, em parceria também com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), contará com visitas a dois pontos negros muito relevantes para a história da cidade: o Clube Palmares e o próprio Memorial Zumbi. E a parceria com a Smas é muito importante, a gente proporciona às pessoas em situação de rua a possibilidade de conhecer Volta Redonda por um outro olhar, o olhar do cidadão volta-redondense que vai ter acesso aos pontos culturais da cidade,”, explicou Renata.

Conexão Literária

E a programação da Semana Nacional de Museus em Volta Redonda será encerrada com a “Conexão Literária Especial Pesquisa (População Negra em Situação de Rua)”, às 14h. A coordenadora Renata conta que será apresentada uma pesquisa feita por agentes da secretaria de Assistência Social com dados sobre a população em situação de rua.

“(Ela mostra) o quanto é uma maioria negra, aonde eles estão, por que eles estão. Então a gente vai discutir e debater com a parceria, com a conexão literária, trazendo autores que falam sobre literatura, sobre vivências pretas. Vai ser uma semana, uma participação do Memorial Zumbi bem eclética e bem potente. A gente já está na terceira participação e, todas as vezes que o Memorial Zumbi participa, faz esse recorte racial na questão cultural”, disse Renata.

“O Memorial Zumbi está cada vez mais se aproximando da educação, das escolas e se transformando, de fato, em um espaço de resistência e pesquisa. Portanto, quero convidar a população de Volta Redonda para estar com a gente e conhecer um pouco mais sobre a história da cultura afro-brasileira” convida o secretário Anderson de Souza.