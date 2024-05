Café do Trabalhador é uma parceria entre Governo do Estado e prefeitura - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 16/05/2024 17:20

Volta Redonda - Ter um café da manhã reforçado é essencial para se começar bem o dia, principalmente para o trabalhador que precisa encarar o batente. Em Volta Redonda, duas iniciativas ajudam a população em sua primeira refeição diária: o Restaurante Popular, que oferece o café da manhã por R$ 1,50; e o Café do Trabalhador, que completa um ano de atendimento nesta quinta-feira (16), tendo oferecido mais de 123 mil refeições no período, por apenas R$ 0,50 cada uma.

Inaugurado oficialmente em maio de 2023, o Café do Trabalhador fica localizado em um quiosque perto da passarela de acesso à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em frente à praça Juarez Antunes. Realizado por meio de uma parceria entre Governo do Estado e prefeitura, o serviço oferece de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, 500 kits de café da manhã: com pão com manteiga, leite, café e uma fruta, além de guardanapo, mexedor descartável e sachês de açúcar ou adoçante.

Com a insegurança alimentar sendo uma questão que ainda assola uma parcela da população, o Café do Trabalhador é apontado pelo prefeito Antonio Francisco Neto como mais uma iniciativa do governo municipal para permitir ao trabalhador enfrentar sua jornada com a alimentação adequada e necessária.

“Ter essa parceria com o Governo do Estado, ver que ela está atendendo a milhares de pessoas, nos deixa muito felizes. Ter alimentação adequada e de qualidade é um direito de todos, é uma das vias para o exercício da cidadania, e um compromisso do nosso governo”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destaca o alcance do Café do Trabalhador. “O serviço virou referência não apenas entre os trabalhadores. A população em situação de rua também é beneficiada, assim como pessoas que passam por Volta Redonda em direção a outras cidades. Sabemos da importância da primeira refeição do dia, e nos dá muito orgulho saber que já passamos dos 123 mil kits de café da manhã em apenas um ano.”

Números

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), 123.300 kits de café da manhã foram servidos até a última quarta-feira (15), e eles costumam esgotar entre 7h e 7h30, tamanha a procura por parte da população. Ainda de acordo com a Smas, na pesquisa de satisfação realizada no final do ano passado, 100% dos usuários consideram importante a iniciativa e elogiam a qualidade da refeição servida.

A pesquisa apontou, ainda, que o serviço é acessado por 67% de cidadãos do gênero masculino e 33% do gênero feminino, por indivíduos na faixa etária acima de 30 anos, e que atende, em sua maioria, os funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), pessoas em situação de rua, funcionários dos estabelecimentos comerciais do entorno e motoristas em viagem. O horário de maior concentração de pessoas é de 6h até 6h30.

“Oferecer um café da manhã de qualidade e preço acessível tem permitido a muitas pessoas começarem o dia com uma refeição balanceada e que atende às suas necessidades. A Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado estão de parabéns por essa parceria”, enfatizou o deputado estadual Munir Neto.