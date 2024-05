Espaço exclusivo na Vila Santa Cecília oferece cerca de 800 exames mensais para pacientes do SUS - Cris Oliveira/Secom PMVR

Espaço exclusivo na Vila Santa Cecília oferece cerca de 800 exames mensais para pacientes do SUSCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/05/2024 11:41

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda conseguiu neste mês de maio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), zerar a fila de espera para a realização de ressonâncias magnéticas na rede pública municipal. Desde fevereiro, o exame tem sido feito em um espaço exclusivo, localizado na Rua 33, na Vila Santa Cecília, que oferece mensalmente cerca de 800 procedimentos. De lá pra cá, foram mais de 4,3 mil ressonâncias para usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Quando foi iniciada a realização dos exames no novo espaço, no dia 2 fevereiro, a fila de espera era de 2,8 mil solicitações, e foram feitos 858 atendimentos no mesmo mês. Já em março, foram realizadas 1.213 ressonâncias; mais 14 mil em abril; e na primeira quinzena deste mês (maio) já foram 912 procedimentos.

“Hoje temos, em média, uma entrada de novos pedidos em torno de 800 exames e realizamos este quantitativo dentro do mês. Com exceção dos exames com sedação, que aguardam em torno de 45 dias, pois exigem a necessidade do profissional anestesista”, explicou Sheila Rodrigues, coordenadora do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da SMS.

Na clínica contratada para a realização dos exames são realizados diversos tipos de ressonância, com e sem contraste, como em articulações, coluna cervical, crânio, membros, tórax, artroressonância e enteroressonância, entre outros. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, falou sobre o trabalho intensificado para acabar com a espera pela ressonância na rede pública.

“Com esse novo espaço, conseguimos dar mais agilidade à realização de ressonâncias, inclusive com exames também sendo feitos aos fins de semana. Um mutirão que conseguiu acabar com o tempo de espera e melhorar o atendimento ao usuário da rede pública”, frisou a secretária.

Raio-x e tomografia

A fila de espera também já foi zerada para quem precisa realizar tomografia, após o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, instalar um tomógrafo de última geração na unidade. Com o novo equipamento, foi ampliada a capacidade de atender as demandas ambulatoriais e de urgência do hospital, além das que chegam do Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Aterrado, e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho.

E outro procedimento, em breve, também deve ter sua fila de espera zerada: o raio-x da coluna. No último dia 8, a secretaria de Saúde ampliou a oferta desse tipo de exame: mil procedimentos por mês. Atualmente, aproximadamente 3 mil pessoas aguardam pelo raio-x da coluna, e a previsão é acabar com essa fila em um período de três a quatro meses.

“A saúde pública de Volta Redonda, que sempre foi referência, melhorou muito, desde que retornamos em 2021. Já reformamos, revitalizamos e inauguramos novos espaços, como a Policlínica da Mulher; contratamos mais médicos e outros profissionais; investimos em equipamentos mais modernos; estamos ampliando hospitais, como o São João Batista; e logo a população contará com mais melhorias, como o Hospital da Criança, que está com a obra avançada. Ainda tem muito a fazer e estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.