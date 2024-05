Com o suspeito foram encontradas duas pistolas - .9mm e .45mm - além munições e quatro carregadores - Divulgação/93a DP

Com o suspeito foram encontradas duas pistolas - .9mm e .45mm - além munições e quatro carregadoresDivulgação/93a DP

Publicado 17/05/2024 11:28

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante na tarde desta quinta-feira (16) um homem de 30 anos, apontado como gerente geral do tráfico de drogas no Morro do Urubu e no Residencial Ingá 2, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

As equipes da 93a DP - coordenadas pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto - identificaram, em um trabalho de inteligência e levantamento de informações, que o suspeito de chefiar o tráfico no Santa Cruz havia entrado em uma casa no Morro do Urubu, portando armas de fogo.

Os agentes realizaram o cerco no imóvel e ao perceber que não havia saída, o suspeito não esboçou reação e se entregou. Em uma revista na casa, os agentes encontraram duas pistolas, sendo uma calibre .9mm com kit rajada e outra .45mm, além de 48 munições, dois carregadores alongados e dois carregadores normais.

O suspeito é investigado pela prática de tortura, homicídios e tráfico de drogas. As armas apreendidas serão submetidas a exames de confronto balístico para averiguar o possível uso delas em homicídios.

“Essa prisão representa um esforço contínuo dos agentes para combater o crime organizado e reduzir a influência das facções criminosas, contribuindo assim para a segurança pública em Volta Redonda e região”, informou a 93a DP em comunicado. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.