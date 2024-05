Investimento de mais de R$ 1 milhão garante novas redes de água e coleta de esgoto na cidade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/05/2024 11:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município (Saae-VR), já investiu mais de R$ 1 milhão na implantação de novas redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto pela cidade nos últimos meses. São oito obras já entregues e uma em andamento, com o objetivo de melhorar o acesso à água potável e o saneamento básico dos moradores.

“São obras importantes, a maioria para substituir antigas tubulações que se deterioraram com o tempo, ou instalar novas redes em pontos que ainda não contavam com a estrutura, a pedido dos próprios moradores. Um investimento essencial que vai melhorar a vida de quase 500 famílias”, afirmou o diretor executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

De acordo com levantamento do Saae-VR, foram instalados 4.810 metros de novas tubulações, sendo 2.902 metros para a implantação de redes de água e 1.908 metros para a rede de esgoto sanitário. A região do Retiro conta com cinco intervenções em diferentes pontos, atendendo a cerca de 90 famílias. Foram feitas novas redes de água e esgoto nas ruas Suinã (120 metros de água e 120 metros de esgoto) e Engenheiro Francisco Sabóia (498 metros para água); e na Estrada da União, com 570 metros de rede de água e 588 metros de rede de esgoto.

Mais obras

Outra localidade beneficiada foi o Jardim Europa, onde as equipes substituíram 1.594 metros da rede que abastece com água potável as residências de 285 famílias. As tubulações que levavam a água até a população local eram antigas, feitas de ferro, e foram trocadas por equipamentos mais modernos.

No bairro Três Poços, os moradores da Rua Seis contam com novas redes de água e esgoto, sendo 120 metros de novas tubulações para cada finalidade, beneficiando aproximadamente 25 famílias do bairro.

“E estamos avançando com a construção de mais de um quilômetro de rede para coleta de esgoto de cerca de 50 famílias do Núcleo Fazendinha, no bairro Vila Brasília, atendendo também ao pedido dos moradores, já que a rua não tinha essa tubulação. Todo o trabalho segue um planejamento para que consigamos avançar cada vez mais e garantir o acesso à água e à coleta de esgoto para toda a população”, disse o diretor executivo do Saae-VR.