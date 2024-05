Foram apreendidos uma 56 pinos de cocaína e uma porção de maconha - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 19/05/2024 12:31

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais, apreenderam drogas após denúncias neste sábado (18). Foram apreendidos uma 56 pinos de cocaína e uma porção de maconha.

As ações foram realizadas no bairro Casa de Pedra e Ponte Alta, este último com um adolescente de 16 anos sendo apreendido após ser flagrado com uma porção de maconha. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) e autuado por fato análogo a posse e uso de droga.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, elogiou as ações e frisou que essa parceria entre a população e o Sistema Integrado de Segurança Pública tem funcionado bem.

“Essa receita tem dado certo, a população tem colaborado com denúncias. As ocorrências de hoje foram frutos de denúncias passadas as equipes. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. É dessa forma que vamos fazer Volta Redonda cada vez mais segura. Parabenizamos os agentes que fazem parte do Sistema Integrado de Segurança Pública, os policiais militares e os nossos guardas municipais. Resultados como esses reforçam a importância dos investimentos que o Poder Público tem feito", disse o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.