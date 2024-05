Menor de 14 anos foi apreendido com drogas no Belmonte, junto com jovem de 21 anos - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/05/2024 21:18 | Atualizado 19/05/2024 21:56

Volta Redonda - Em duas ocorrências diferentes, dois menores foram apreendidos pela Polícia Militar com drogas, neste domingo (19) em Volta Redonda. A primeira ocorrência foi registrada na Avenida Florianópolis, no bairro Belmonte, por volta de 9h40, quando uma guarnição da PM em patrulhamento pelo local avistou dois indivíduos sentados em um escadão, que tentaram fugir quando perceberam a aproximação da viatura. Os PMs conseguiram deter os suspeitos, um menor de 14 anos e um jovem de 21 anos. Com eles foram encontrados 151 pinos de cocaína, 24 sacolés de maconha, 13 sacolés de crack, dois rádios transmissores, um telefone celular, R$ 31 em espécie e um “dexavador”. A guarnição fez contato com a mãe do menor, que compareceu à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) onde o caso foi registrado. Vila Americana A outra ocorrência foi registrada na Vila Americana, por volta de 15h50, quando um menor de 16 anos foi flagrado na Rua Santa Luzia, com grande quantidade de drogas. Até o momento desta publicação, o total apreendido não havia sido contabilizado. A ocorrência foi registrada na 93a DP (Volta Redonda). fotogaleria

