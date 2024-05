Procedimentos foram realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), no Hospital São João Batista - Divulgação/Secom PMVR

Procedimentos foram realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), no Hospital São João BatistaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 20/05/2024 11:56

Volta Redonda - Implantado pela Prefeitura de Volta Redonda com o objetivo de prevenir e oferecer tratamento/correção da escoliose idiopática pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o projeto “Coluna Reta” alcançou no fim de semana a marca de 50 cirurgias realizadas. Os procedimentos, considerados de alta complexidade, foram realizados no Hospital São João Batista (HSJB).

“Temos utilizado o hospital aos fins de semana para realizar cirurgias, atender melhor quem aguarda pelos procedimentos, e por ser um tratamento cirúrgico de alta complexidade, a infraestrutura do hospital atende perfeitamente. Parabéns à equipe pela marca de 50 cirurgias”, disse o vice-prefeito e diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria.

O ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, que é responsável pelo “Coluna Reta”, citou que foram feitos neste fim de semana dois tratamentos cirúrgicos de escoliose de dois pacientes: uma menina de 11 anos, e um jovem de 19 anos.

“Duas cirurgias com êxito e a previsão é que os pacientes tenham alta ainda nesta semana. O objetivo do projeto é fazer o diagnóstico precoce, mas quando necessário, realizamos o procedimento cirúrgico para garantir mais qualidade de vida aos pacientes”, explicou Juliano Coelho, que contou com a participação da equipe médica do projeto, formada também pelo neurocirurgião Julio Meyer, o anestesista Dr. Leandro e, na monitorização a Drª Gabriela.

O diagnóstico precoce é feito durante a triagem realizada nas escolas da rede municipal de ensino; e às sextas-feiras são realizados atendimentos no Estádio da Cidadania, na parte da manhã. Segundo Juliano Coelho, dessa forma é possível identificar o início da escoliose em uma criança, com encaminhamento para o exame de raio-x, e ela é registrada no sistema para acompanhamento.

“Quanto mais cedo se descobre o problema, mais fácil é o tratamento com fisioterapia, que também é ofertado pelo ‘Coluna Reta’, ou até mesmo o uso de colete, evitando a cirurgia”, explicou o ortopedista, citando que o projeto realiza dois procedimentos cirúrgicos por mês em Volta Redonda.

Ampliação em Volta Redonda e no estado do Rio

O “Coluna Reta” promove, desde 2023, a busca ativa por crianças e adolescentes com a deformidade nas escolas da rede municipal. Mais de 20 mil estudantes já passaram pela avaliação; cerca de 10 mil foram fotografados e 48 encaminhados para fisioterapia. A meta em 2024 é estender o serviço para as unidades da rede particular de ensino de Volta Redonda.

Além disso, o projeto serviu de referência para um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Munir Neto. Sancionado pelo governador Cláudio Castro (Lei Nº 10.009/2023), o programa de diagnóstico precoce da escoliose está sendo regulamentado pela Secretaria de Estado de Saúde para ser implementado em todo o estado do Rio.

“É um projeto pioneiro em Volta Redonda, que tem dado muito certo, e está beneficiando nossas crianças e toda a população. O ‘Coluna Reta’ leva mais saúde para quem mais precisa, que é o usuário da rede pública. Parabéns a todos por chegarmos a 50 cirurgias e vamos fazer mais ainda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.