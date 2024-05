No total, serão asfaltados três quilômetros da via, nos dois sentidos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/05/2024 15:39 | Atualizado 21/05/2024 15:53

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda iniciou a semana intensificando as ações de pavimentação nas ruas da cidade, realizadas em parceria com o Governo do Estado. Com atuação da Secretaria Municipal de Obras (SMO), as equipes começaram a aplicar a massa asfáltica na Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz, e avançaram com a nova pavimentação em outras localidades.

“No total, serão três quilômetros da via, nos dois sentidos, somando 21 mil metros quadrados de novo asfaltamento”, explicou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, que acompanha o andamento dos trabalhos.

Em outros pontos da cidade, o novo asfalto também avançou. As frentes de trabalho concluíram o serviço na Rua Lambari, no bairro Santa Rita do Zarur; e a primeira etapa do asfaltamento da Avenida Deodato Pires, no trecho que vai da cabeceira da Ponte Dom Waldir Calheiros até próximo do acesso à Avenida Radial Leste, no sentido Niterói-Retiro, do lado direito da avenida. O lado esquerdo do mesmo trecho será asfaltado na próxima semana.

Ainda de acordo com o cronograma da nova pavimentação, já foi finalizada a fresagem (preparação do solo) da Avenida Beira-Rio, no bairro Volta Grande, onde a previsão é iniciar o asfaltamento em breve. E na Estrada Usina, no bairro Roma, faltam apenas ajustes da parte burocrática para iniciar a frente de trabalho no local.

Com previsão de mais de 300 ruas e avenidas para receber o novo asfalto em Volta Redonda, a melhoria em parceria entre os governos municipal e estadual já beneficia bairros como Aterrado, Açude, Roma, Retiro, Vila Santa Cecília, Pinto da Serra e Santo Agostinho.

“Já avançamos muito com essa parceria com o Governo do Estado. Várias ruas já contam com o novo asfalto, melhorando a circulação dos veículos. Mas sabemos que ainda falta e vamos continuar trabalhando para deixar as ruas e avenidas da nossa cidade cada vez melhores para a população”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.