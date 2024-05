Evento foi realizado no Centro Histórico Cultural do UniFOA, no Campus de Três Poços - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Evento foi realizado no Centro Histórico Cultural do UniFOA, no Campus de Três PoçosGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 21/05/2024 16:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e o Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), promoveram nessa segunda feira (20) o seminário “30 anos da Lei Orgânica da Assistência Social: Marco legal de uma política pública e de direito”. O evento, que aconteceu no Centro Histórico Cultural do UniFOA, no Campus de Três Poços, além de celebrar três décadas da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), também marcou o mês do Assistente Social.

Durante o seminário foram realizados três painéis, sendo o primeiro apresentado pela assistente social, doutora e mestre pelo Programa de Política Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), Viviane Pereira da Silva, e abordou o tema “Política de Assistência Social e Serviço Social: Avanços e Desafios à Concretização da Cidadania”.

O segundo painel foi apresentado pela assistente social e secretária-executiva do Conselho Municipal de Assistência Social, Camem Brandão, que falou sobre o tema “Percurso Histórico e Controle Social na Política de Assistência Social em Volta Redonda”.

O último painel do seminário ficou com Thais de Oliveira Alexandre, mestre em Serviço Social pela PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e também diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial da Smas, com o tema: “Impactos da Pandemia e Demandas no Campo da Assistência Social. (Des)Proteção Social”.

“Temos a pretensão de desenvolver nos alunos senso crítico sobre a política pública, e não apenas que a entendam como algo meramente voltado a ações de caridade. Abordamos ainda o histórico da assistência social em Volta Redonda, a importância da participação social, os impactos da pandemia na política de assistência social e como eles refletem nas intervenções realizadas pelos profissionais da área.” afirmou Thais.

Para Karin Alves do Amaral Escobar – assistente social, professora do UniFOA e coordenadora do Curso de Serviço Social –, o seminário sobre os 30 anos da Lei Orgânica da Assistência Social dá visibilidade à política de assistência social como uma política pública e de direito. Ela falou sobre a relação entre a assistência social e o curso de graduação de profissionais do serviço social.

“A Smas é um dos órgãos que mais absorve os nossos alunos recém formados, por isso a importância em darmos visibilidade para que a política cresça e se fortaleça. Trinta anos ainda é pouco tempo e a ideia é justamente a de publicizar essa perspectiva de política de assistência como um direito, não como filantropia ou benesse” afirmou Karin.

30 anos da Loas

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, falou sobre a importância da integração ente as ações da assistência social no município. “A Lei Orgânica da Assistência Social, em seus 30 anos, trouxe ações da assistência como um padrão de trabalho. Aproveitamos esse momento para integrar essas ações cada vez mais em uma parceria importante entre o acadêmico, nossa rede de atenção às pessoas da assistência e todos os nossos profissionais, que se unem para atender cada vez melhor a população de Volta Redonda”.

O deputado estadual Munir Neto parabenizou os profissionais envolvidos na iniciativa e falou da importância da constante criação de ações na assistência social. “Quando eu entrei na Secretaria de Assistência Social em 2005, a nova política de assistência estava sendo criada e de lá pra cá muita coisa foi feita. Hoje Volta Redonda é a cidade do Brasil que tem mais equipamentos para a assistência social. Contamos também com entidades filantrópicas que prestam serviços de excelência e diversos conselhos de direito fortes, como o da Pessoa com Deficiência, o da Pessoa Idosa, o Conselho da Criança e do Adolescente, entre outros. Além disso, a população de Volta Redonda colabora e acredita no nosso trabalho, participando das atividades, projetos e programas voltados ao tema”.