Com 75% dos serviços já executados, algumas frentes de trabalho já foram concluídas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Com 75% dos serviços já executados, algumas frentes de trabalho já foram concluídasCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 22/05/2024 11:14

Volta Redonda - As equipes que trabalham na construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, no bairro Retiro, iniciaram a fase da obra que envolve a adaptação de parte do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful para abrigar leitos de pediatria. Com 75% dos serviços já executados, algumas frentes de trabalho já foram concluídas e outras avançaram, segundo a empreiteira responsável por tocar a obra.

A obra no Munir Rafful acontece no espaço onde funcionava a cozinha do hospital, no térreo da unidade. Nesse local irão funcionar cinco leitos de internação infantil; posto de enfermagem; setor de prescrição médica; medicação e suas dependências de atendimento e acolhimento.

Para isso, já foram finalizadas as instalações de bancadas, lavatórios, hidrossanitário, revestimentos cerâmicos e piso de porcelanato, além de gases medicinais e infraestrutura para instalação de ar-condicionado. Atualmente as equipes estão na fase de acabamentos finais da infraestrutura de rede elétrica para, em seguida, iniciar a instalação do forro.

“Antes funcionava a cozinha nesse espaço e nós entregamos a nova cozinha no prédio novo, no segundo pavimento do hospital materno-infantil, que já está sendo utilizada pelo Hospital do Retiro e vai servir aos dois hospitais. E no prédio do materno-infantil, o elevador já foi completamente instalado e testado em todos os cinco andares”, explicou a engenheira responsável pela obra, Luzia Conceição de Oliveira.

Em paralelo ao trabalho no interior do Munir Rafful, outra frente segue atuando na montagem da estrutura metálica na parte frontal do Hospital da Criança. Ao todo, o prédio terá cinco pavimentos, com 6.100 m² de área construída, recepção própria, consultórios de atendimento, consultório de atendimento e de classificação de risco, sala de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser concluída, a unidade passará a funcionar de forma independente, ganhando áreas de repouso e de internação.

“O trabalho está avançando na parte da frente do hospital, muita coisa já está pronta, e logo as crianças terão um espaço pronto para oferecer um atendimento melhor ainda. É um sonho saindo do papel, um legado para a população de Volta Redonda. Agradeço aos parceiros que tanto nos ajudaram e estamos conseguindo erguer essa importante unidade de saúde”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Investimentos em parceria

O Hospital da Criança está sendo erguido em terreno ao lado do Hospital do Retiro. A construção da unidade, iniciada em 2016 e paralisada nos últimos anos, foi retomada pela atual gestão municipal. Trata-se de um investimento realizado graças a quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, que se juntam aos R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria de Estado das Cidades. A fiscalização da obra é de responsabilidade da Prefeitura de Volta Redonda, que participa com uma contrapartida de 5% em relação ao valor repassado pelo estado.