Audiência pública foi realizada nesta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Audiência pública foi realizada nesta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Volta RedondaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 22/05/2024 10:55

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC-VR) realizaram nessa terça-feira (21), na Câmara Municipal de Volta Redonda, uma audiência pública para definição de como serão aplicados os recursos da Lei Federal Aldir Blanc 2 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) no município. Volta Redonda recebeu R$ 1.728.918,27 que serão utilizados para fomentar projetos culturais e beneficiar os pontos de cultura da cidade.



De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, esta é a terceira ação realizada para escutar a sociedade civil. “Inicialmente fizemos uma consulta pública online para que os artistas e conselheiros de cultura pudessem opinar sobre quais editais gostariam de ver publicados pela Lei Aldir Blanc 2. Na sequência, realizamos reuniões com a mesa diretora do conselho e uma reunião ampliada aberta à toda população. E agora fizemos a audiência pública para definição dos editais”.



Ainda segundo o secretário, para a utilização do recurso obtido por meio da lei, que será aplicado para fomentar projetos culturais e os pontos de cultura da cidade, o Poder Público vai abrir editais ainda este ano. “A expectativa é que a gente consiga fomentar em torno de 30 a 40 projetos, e beneficiar mais de 200 artistas”, destacou Anderson de Souza.



Política tem recursos previstos até 2027



A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, tem como objetivo fomentar a cultura em todos estados, municípios e Distrito Federal. Diferente das ações da Lei Aldir Blanc 1 e da Lei Paulo Gustavo (LPG), que tinham caráter emergencial, a PNAB tem recursos previstos até 2027, e projetos e programas que integrem a Política Nacional Aldir Blanc receberão investimentos regulares.



“O fomento direto do Governo Federal para as cidades e estados será para o setor cultural elaborar projetos, fazer festivais, construir equipamentos culturais. Temos a perspectiva de transformação real com o fomento cultural. As pessoas vão entender a força da cultura. Na hora que você injeta um fomento dessa magnitude, há a resposta, porque gera a economia criativa de cada cidade, de cada estado de uma maneira mais perene”, afirmou a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

LEGENDA POST PEZÃO DR. LUIZINHO



Ter o meu grande amigo, o deputado federal Dr. Luizinho, nos visitando durante a Roda de Jovens que fizemos em Piraí foi um privilégio.

Ele deu um depoimento emocionante e muito verdadeiro para os nossos jovens, interessados em construir um futuro melhor para si mesmos e para a nossa cidade.

Luizinho foi um jovem que lutou muito para pagar a faculdade de medicina, chegou a morar no carro para economizar com o aluguel. Ele é uma das pessoas que mais entende e mais trabalhou pela saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.

Como secretário de Saúde do estado do Rio, durante a minha gestão, Dr. Luizinho bancou junto comigo a abertura do Hospital Regional Dra. Zilda Arns durante a epidemia da Covid-19, mesmo sem todos os leitos montados.

Com isso, contrariando as vozes pessimistas, conseguimos salvar milhares de vidas na região sul fluminense, que receberam socorro e um tratamento adequado, amenizando a dor de muitas famílias durante um dos períodos mais tristes da nossa história.

Dr. Luizinho está em Brasília lutando pela Saúde no estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e nunca deixou de nos atender, sempre nos ajudou quando precisamos.

Por isso tudo, considero Dr. Luizinho um grande amigo meu e da nossa Piraí.