Serviços incluem capina, roçada, irrigação e retirada de entulho e resíduos em geral, entre outros - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/05/2024 16:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) de Volta Redonda realiza nesta terça-feira (21) serviços de limpeza e manutenção em vários bairros da cidade, incluindo capina, roçada, irrigação e retirada de entulho e de resíduos em geral, entre outros.

O serviço de retirada de entulho está sendo realizado, no bairro Retiro, na Estrada Terra Vermelha e nas ruas Engenheiro Francisco Sabóia de Oliveira Barbosa (Estrada da Fundação Beatriz Gama), Açores, Santa Vitória, Goiás e Ninho, além da Avenida Retiro. Outros bairros beneficiados nesta terça são o Casa de Pedra, Fazendinha (ruas Antônio Francisco Neto e Diolino Miguel), Niterói (Rua São Pedro) e Jardim Paraíba (Rua 539-A).

As equipes da secretaria também estão presentes no São Luiz (Avenida Beira-Rio e Rua Amélia Alves), Santa Cruz (Rua João Rodrigues da Silva), Belo Horizonte (Rua 2), Volta Grande (Rua 1043), Dom Bosco (Rua Campos Sales), Santo Agostinho (Rua Jaime Martins), Água Limpa (Rua Rio Araguaia e Avenida Visconde do Rio Branco), Belmonte (Rua Bahia) e Barreira Cravo (Rua Arthur Luiz Correia).

A SMSP também está nas ruas para realizar a retirada de resíduos de mato, galhos, troncos e móveis pela cidade, atuando em todo o bairro São Luiz, assim como no Morada da Colina, Jardim Amália e Jardim Amália II, além da Rodovia dos Metalúrgicos (sentido Jardim Belvedere), em frente ao Shopping Park Sul.

Os trabalhos de capina e roçada igualmente seguem por toda a cidade. No Roma, os trabalhos estão acontecendo nas ruas 21 de Abril, Pavão, Sabiá, Canário, Papagaio, Peru, Andorinha, Olímpio Teixeira e Curió. Equipes da SMSP também estão no Santa Rita do Zarur (Estrada do Peixe), Vila Santa Cecília (Praça Brasil), Retiro (Avenida Retiro e Via Verde), Santa Inês (Avenida Carlos Chagas), Jardim Esperança, Limoeiro, Casa de Pedra, 207, Siderópolis, Eucaliptal, Voldac, Belo Horizonte, Roma II, córrego Brandão, Ilha São João e canteiro central da Rodovia Lúcio Meira. Em paralelo, uma equipe realiza pode de árvore na Rua João Carvalho, no São Lucas.

Quanto ao serviço de irrigação por meio de caminhão pipa, a programação desta terça-feira inclui logradouros no Vila Rica, Roma I e II e Jardim Caroline/Voldac, além dos canteiros e jardins da cidade. Já os serviços de manutenção de fontes e chafariz inclui a Fonte da Bíblia, próxima à Avenida Amaral Peixoto, e as fontes Luminosa e da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

“Procuramos atender ao maior número de bairros com esses serviços. Mesmo sem chuvas, o mato não para de crescer, e por isso estamos com nossas equipes distribuídas pela cidade para realizar esse tipo de trabalho, além de outros igualmente importantes”, disse a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira.