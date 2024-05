Crime ocorreu na manhã de quarta-feira (22), no Santa Cruz; casal tinha histórico de agressões mútuas - Divulgação/93a DP

Publicado 23/05/2024 19:50

Volta Redonda - Um mulher - idade não informada - foi presa pelas equipes da 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), na noite desta quarta-feira (22), pelo homicídio do companheiro a facadas, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. O crime ocorreu pela manhã, e a vítima - Sílvio Azevedo Leite, de 46 anos - chegou a dar entrada no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as informações da Polícia Civil, agentes do núcleo de homicídios da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto, após um trabalho de investigação prenderam em flagrante a mulher. .

Inicialmente, a autoria do crime estava sendo atribuída ao filho dela, de 16 anos. Os policiais do núcleo de homicídios da 93ª DP iniciaram as apurações e conduziram o menor para prestar declarações, acompanhado da mãe.

O menor, em um primeiro momento, assumiu a autoria do crime, mas os policiais desconfiaram da versão do adolescente e iniciaram uma investigação, após tomarem conhecimento que a mulher e a vítima tinham um histórico de desentendimento e agressões mútuas e que ela já tinha esfaqueado o companheiro em outra ocasião.

Após diversas diligências e com elementos confirmando que a mulher havia sido a autora do crime, os agentes da 93ª DP decidiram ouvir novamente o menor que, desta vez, relatou aos policiais que assumiu a autoria do crime para proteger sua mãe e por acreditar que não ficaria muito tempo preso por ser menor.

Diante disso, a mulher que o tempo todo imputava a prática do crime ao seu filho confessou que deu as facadas, dizendo ainda que permitiu que seu filho assumisse a autoria por ele ser menor de idade e acreditando que ele não seria condenado.

A mulher foi presa, indiciada por homicídio doloso e será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça.