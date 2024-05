Cinco pacientes, com idades entre 15 e 65 anos, passaram por procedimentos ortopédicos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 27/05/2024 11:36

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, deu continuidade aos mutirões de cirurgias ortopédicas que vêm sendo realizadas nos fins de semana. Cinco pacientes – duas mulheres e três homens, com idades entre 15 e 65 anos – passaram, na sexta-feira (24) e no sábado (25), pelo procedimento de artroplastia total, videoartroscopia de joelho e osteossíntese de fratura da cabeça do rádio, falange distal e dedo do pé.

Entre os pacientes beneficiados com o mutirão realizado na sexta-feira (24), estavam uma mulher de 65 anos, que passou pelo procedimento de artroplastia total do quadril; e um homem de 63 anos, em quem foi realizada uma videoartroscopia de joelho direito. As cirurgias foram realizadas pela equipe do cirurgião ortopedista Flávio Reis, que é o diretor médico do HSJB.

Já no sábado (25), os beneficiados foram três pacientes, de 54, 43 e 15 anos. Todas as cirurgias – de osteossíntese – foram realizadas pelo médico Rafael Coelho.

Todos os pacientes já tiveram alta hospitalar e passarão por revisão e acompanhamento ainda nesta semana, na própria unidade hospitalar. O mutirão, que tem como objetivo reduzir a fila de espera dos procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), realizou mais de 100 cirurgias em 2023.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que os mutirões de cirurgias vão seguir acontecendo nos finais de semana. “A medida permite a manutenção da agenda de cirurgias eletivas e as de emergência, já que o Hospital São João Batista também é uma unidade de pronto atendimento”, falou Faria.

O diretor-médico do hospital, Flávio Reis, ressaltou que o objetivo é aumentar cada vez mais a oferta de procedimentos cirúrgicos à população. “Como todo o investimento e a ampliação do hospital que está sendo concluída, voltamos a ser uma referência no nosso estado e estamos batendo sucessivos recordes de cirurgias. A perspectiva é de que o número de procedimentos aumente cada vez mais. Vamos continuar oferecendo serviços de excelência aqui no São João Batista”, afirmou o médico.