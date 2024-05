Ação da PM no Vale Verde apreendeu drogas, armas e munições, além de três granadas - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/05/2024 11:38

Volta Redonda - Uma ação de policiais militares do 28o Batalhão da PM (Volta Redonda) frustrou o ataque de uma facção criminosa do Vale Verde a rivais do Morro da Conquista, na tarde deste sábado (25). Na ação, um suspeito morreu, três foram presos e foram apreendidas drogas, armas - incluindo três granadas, sendo duas artesanais - material ligado ao tráfico de drogas.

De acordo com as informações da Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) receberam informações que integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), armados estariam preparando um ataque a rivais no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, dominado pela facção Comado Vermelho (CV).

Segundo as informações obtidas pela PM o grupo estaria dividido em dois carros, um GM Prisma prata e um Ford Ka branco. Ao passar pela Rua das Palmeiras, no Vale Verde, na localidade conhecida como Morro do Quiabo, as guarnições se depararam com comboio, com cerca de 10 homens, sendo cinco armados com pistolas e um com uma arma longa (fuzil).

Os PMs deram ordem de parada ao grupo, que começou a atirar em direção as policiais, que revidaram. Quando os disparos pararam, os policiais militares avistaram um suspeito caído no chão baleado, com uma pistola na mão, com carregador alongado e outro tipo “goiabada” (redondo, de alta capacidade). Outros três suspeitos deitaram no chão e se entregaram. Com o grupo foram apreendidos uma pistola calibre 9mm (numeração suprimida); um carregador (goiabada) cal. 9mm; um carregador alongado cal. 9mm; dois carregadores cal. 9mm; 173 munições cal. 9mm intactas; munições cal. 5.56 intactas; uma granada; duas granadas artesanais; 975g de cocaína; 551 gramas de maconha; 290 gramas de crack; três rádios transmissores; pinos para embalar drogas vazios; um pote de fermento químico; folhas com etiqueta; sacolés vazios; um rolo de fita adesiva; cinco telefones celulares; um canivete; um coldre; duas bases carregadoras de rádio; uma bateria de rádio transmissor; duas balanças de precisão; além de R$ 340,85 em espécie.

O grupo abandonou os dois carros - com placas clonadas - e uma das granadas foi achada dentro do Ford Ka, deixado com as portas abertas. Nenhum policial ficou ferido na ação. Os PMs acionaram a perícia e o corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal).

O homem morto no confronto foi identificado pela PM como Adyli Richard Rocha Santos Cruz, de 28 anos, que tinha quatro anotações criminais por tráfico de drogas.

Entre os três presos, um tem 33 anos, com cinco anotações criminais por roubo e uma por tráfico de drogas; outro tem 47 anos, com duas anotações criminais por homicídio, cinco por roubo, quatro por tráfico de drogas, e duas por posse ilegal de armas; e um de 27 anos, sem anotações criminais.

A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), com os acusados presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito.