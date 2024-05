Estudantes ganharam três medalhas de primeiro lugar e uma de segunda colocação, além de troféu destaque - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A Equipe de Robótica do Colégio João XXIII, de Volta Redonda, segue se destacando em competições que participa. A mais recente foi o CyberTown, um torneio realizado no sábado (25), no Shopping Ipitown, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. Os estudantes do colégio da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) conquistaram quatro medalhas – três de primeiro lugar e uma de segunda colocação – além de troféu de destaque, pelo segundo ano consecutivo.

O torneio envolveu diversas equipes do estado do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais, contando com as categorias Star (para alunos menores de 14 anos) e Galaxy (para estudantes com idade a partir de 15 anos). Sob a liderança do professor Frederico Pitassi de Paula, os alunos da Fevre participaram de três modalidades, tendo êxito em todas elas.

A equipe participante foi formada pelos estudantes David Kawâ dos Santos Pereira, Eively Eliziário Ferreira da Silva, Gabriel Pedrosa da Silva, Gabryelle Menezes do Nascimento de Carvalho, Lara Lacerda da Silva, Letícia Regazi Pitassi, Lucas Santini de Souza, Luis Filipe Pires Nicolau e Ryan Thallys Sipriano Bendel. Eles conquistaram o primeiro lugar nas modalidades “Resgate - Categoria Galaxy”, “Nexus - Categoria Star” e “Dança de Robôs - Categoria Galaxy”; além da segunda colocação na “Modalidade Dança de Robôs - Categoria Star”.

“Participar de eventos como o CyberTown é muito gratificante para nós como equipe. Os alunos podem vivenciar experiências únicas e inesquecíveis, além de ter contato com estudantes de outras cidades e instituições, proporcionando uma troca de conhecimento intensa e trazendo para casa novas habilidades e um visão diferenciada em relação à tecnologia”, afirmou o professor Frederico Pitassi, que foi contemplado com o Prêmio Dedicação ao Saber, dado aos tutores que se dedicaram em prol do desenvolvimento tecnológico dos discentes.

Troféu Asimov

No decorrer do evento, as equipes foram avaliadas em diversos aspectos e, através do desempenho obtido, a Equipe de Robótica do João XXIII também conquistou, pela 2ª vez, o “Troféu Asimov - Engenharia Mecânica”, com o destaque no uso de tecnologias e movimentos através de sensores e equipamentos.

O professor Frederico Pitassi explica que o Troféu Asimov é uma premiação dada às equipes que mais se destacaram durante o evento, desde a parte que antecede o torneio até o fim das missões. Durante o dia, um grupo de avaliadores analisa tudo: o empenho dos alunos, o conhecimento, o quanto se dedicaram e o quanto podem evoluir.

“Na edição 2023 a equipe já havia conquistado o Troféu Asimov, e na edição deste ano teve a honra de trazer para Volta Redonda seu segundo Troféu Asimov, de Engenharia Mecânica, que premia a equipe que utilizou melhor os recursos tecnológicos, mecânicos e robóticos, sendo a equipe mais inovadora do evento. Asimov é considerado o pai da Robótica”, explica o professor.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, parabenizou a equipe formada pelos estudantes e pelo professor Frederico, destacando o trabalho que é desenvolvido na unidade educacional da Fevre.

“Essa conquista, assim como diversas outras já alcançadas pelos nossos alunos, demonstra que é importante investir na educação pública. Isso é resultado de todo um trabalho para desenvolver a robótica com nossos estudantes, melhorando ainda mais a qualidade da educação oferecida. Parabéns ao professor Frederico e aos estudantes que tanto nos orgulham”, ressaltou Caio.