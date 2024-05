Operação 'Maresia', prende quatro integrantes de quadrilha que entregava drogas a domicílio - Divulgação/PCERJ

Publicado 28/05/2024 20:17 | Atualizado 28/05/2024 20:19

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia Civil (Volta Redonda) deflagraram a operação “Maresia” na manhã desta terça-feira (28), para desmantelar uma quadrilha de entrega de drogas a domicílio que atuava na cidade. Na operação, foram presos em flagrante quatro investigados por tráfico, sendo dois homens, de 49 e 28 anos, e duas mulheres, de 24 e 34 anos. Segundo a Polícia Civil, um dos homens presos era conhecido como “Carga Explosiva” e uma das mulheres como “Bibi Perigosa”.



As prisões ocorreram nos bairros Retiro, Açude, Ponte Alta, Parque do Contorno e Siderlândia. Os policiais apreenderam grande quantidades de drogas, como maconha, cocaína e drogas sintéticas, todas prontas para venda, além de uma pistola calibre 9mm e munições.



A ação da 93a DP, coordenada pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, contou com apoio de 50 agentes, incluindo policiais da 88ª DP (Barra do Piraí), 89ª DP (Resende), 90ª DP (Barra Mansa), 96ª DP (Miguel Pereira), 97ª DP (Mendes), 99ª DP (Itatiaia), 100ª DP (Porto Real), 101ª DP (Pinheiral) e 166ª DP (Angra dos Reis).



e 13 mandados de busca e apreensão, visando os integrantes da quadrilha especializada no tráfico de drogas na modalidade de “delivery” (entrega a domicílio).



As investigações começaram após denúncia que um traficante, conhecido como “Ghost” (Fantasma, em português), usava o Whatsapp para oferecer literalmente um “cardápio” de drogas de alta qualidade, atendendo usuários de maior poder aquisitivo, com a entrega em domicílio.



Os investigados, após receberem os pedidos de compra de entorpecente pelo Whatsapp, acionavam uma rede de motoboys e motoristas que realizavam a entrega em domicílio, com as drogas acondicionadas em embalagens de refeições do tipo “quentinha”. Os policiais apreenderam ainda grande quantidade de drogas, como maconha, cocaína e drogas sintéticas, prontas para comercialização, além de uma pistola calibre 9mm e munições.



Os investigados foram enquadrados nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

