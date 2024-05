Suspeito foi baleado na perna e com ele foi apreendida uma pistola e 21 munições - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/05/2024 20:44

Volta Redonda - Um suspeito de tráfico foi baleado na perna por policiais militares por volta de meio-dia desta segunda-feira (27), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição que patrulhava a localidade recebeu informações que elementos armados estariam traficando drogas na Rua São Sebastião do Alto, no Siderlândia. Os policiais fizeram um cerco no local, e um dos suspeitos, ao perceber a presença da PM, sacou uma pistola para atirar nos agentes.

Os policiais militares reagiram e o suspeito foi atingido na perna por um disparo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sem risco de morte, e após receber atendimento médico foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para prestar depoimento e registro da ocorrência. Com o suspeito foi apreendida uma pistola e 21 munições.