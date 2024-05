Volta Redonda teve no primeiro quadrimestre do ano saldo positivo de 1.887 admissões - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda teve no primeiro quadrimestre do ano saldo positivo de 1.887 admissõesCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/05/2024 19:56

Volta Redonda - Volta Redonda fechou os quatro primeiros meses de 2024 com um saldo positivo de quase 2 mil contratações. Nesta quarta-feira (29), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes ao mês de abril, em que o município apresentou saldo positivo de 228 contratações (3.264 contratados e 3.036 dispensas).

O principal destaque foi o setor de Serviços, com 119 novas vagas (1.216 a 1.097). A Indústria registrou 933 contratações e 834 desligamentos (saldo de 99), enquanto o setor de Construção teve saldo positivo de 10 empregos (176 a 166). Não houve movimentação na área da Agropecuária, e o Comércio foi estável com a igualdade de admissões e desligamentos (939 em ambos os casos).

Com isso, Volta Redonda teve no primeiro quadrimestre do ano saldo positivo de 1.887 admissões, com o setor industrial sendo o principal “puxador” de vagas: 1.085 novas oportunidades. Esses números fazem a cidade a líder do Sul Fluminense na movimentação do mercado de trabalho nesse período, e a sétima em todo o estado do Rio de Janeiro.

“Em 2023 tivemos um saldo positivo de quase três mil vagas (2.984), e nos quatro primeiros meses do ano já chegamos a mais de 60% de tudo que conquistamos no ano passado. Se juntarmos esses 16 meses, quase atingimos a marca de 5 mil novas oportunidades (4.871, segundo o Caged). Esse desempenho é fruto do nosso trabalho para incentivar o emprego, para que as empresas acreditem em Volta Redonda. São quase quatro anos em que fizemos de tudo para que nossa cidade voltasse a crescer, e não vamos parar”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.