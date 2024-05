Novo viaduto entre os bairros Niterói e Voldac faz parte da série de obras do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 31/05/2024 14:54

Volta Redonda - A construção do novo viaduto entre os bairros Voldac e Niterói, como parte das obras do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, avançou nesta semana com a chegada das primeiras vigas metálicas que servirão de base para a construção da pista de rodagem dos veículos. De acordo com a empreiteira Santa Luzia, responsável pela obra, as vigas estão na parte da obra próxima ao Batalhão de Polícia Militar, e a previsão é que elas comecem a ser instaladas a partir da próxima semana.

Nesta mesma parte da obra as equipes aguardam o aumento da resistência do concreto recém colocado para que seja feito o carregamento da rampa e, posteriormente, a construção da laje. Enquanto isso, no lado oposto (Niterói), as frentes de trabalho atuam na construção das paredes da rampa de acesso.

Além do acesso ao bairro Niterói, o novo viaduto, depois de pronto, vai melhorar também a fluidez para quem deixa ou segue para os bairros Retiro e Voldac, além de a nova construção permitir o aumento da velocidade no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo.

“São obras grandes que demandam um trabalho complexo, mas que estão avançando e vão servir de legado para a população. Essa parceria com o Governo do Estado está sendo fundamental para melhorarmos a mobilidade, o ir e vir dos moradores de Volta Redonda”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Alça de acesso no viaduto Heitor Leite Franco

O novo viaduto entre os bairros Niterói e Voldac faz parte da série de obras do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, desenvolvido pela prefeitura e que conta com cerca de R$ 140 milhões em investimentos do governo estadual para diversas intervenções. Dentre elas, está a construção da alça de acesso do viaduto Heitor Leite Franco, no bairro Aterrado, que vai contribuir para desafogar o trânsito no bairro.

Segundo a empresa Santa Luzia, também responsável por essa obra, as chapas para a construção das vigas metálicas que sustentarão a pista de rodagem dos veículos devem começar a chegar a partir da próxima semana, para, em seguida, ser iniciada a confecção das vigas.

Ponte

Outra intervenção do Plano de Mobilidade Urbana que segue avançando é a construção da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que vai ligar os bairros Aero Clube e Aterrado. As equipes da empreiteira Santa Luzia estão atuando na construção da rampa de descida, próximo ao Kartódromo, no Aero Clube, com previsão de concluir esse serviço em torno de 15 dias. Essa parte da obra já conta com um longo trecho de pista já concretado sobre o clube Aero.

Em seguida, após a conclusão da rampa no Aero, a previsão é retomar a frente de trabalho no outro leito do rio, ao lado do Fórum, no Aterrado. No local já foram instaladas as pré-lajes, e as equipes iniciarão a concretagem nesse trecho.

A obra ainda contará com a construção náutica de pilares de apoio sobre o Rio Paraíba do Sul. Em toda a extensão da ponte serão erguidos 18 pilares de sustentação. Ela vai ligar o Aterrado (Fórum) até o bairro Aero Clube (Kartódromo), dando novo acesso a quem vai pegar a Radial Leste ou quem pretende ir no sentido Retiro e outros bairros adjacentes. O objetivo principal é desafogar o trânsito na parte central e comercial do bairro Aterrado, ponto de passagem de grande volume para quem cruza a cidade.

Mais obras

Além da ponte, do viaduto e da alça de acesso, o Plano de Mobilidade Urbana envolve ainda a construção de um novo viaduto que vai ligar o bairro Jardim Amália (próximo ao antigo Casarão) ao Aterrado, na Avenida da Integração, podendo seguir desse ponto para a futura ponte próxima ao Fórum; e outras intervenções em andamento, como as obras para adequação de calçadas – muitas delas já concluídas – construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED, que já avançou com mais de 19 mil lâmpadas instaladas na cidade.