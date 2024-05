Alunos do Colégio Getúlio Vargas, da Fevre, no bairro Laranjal, estão tendo aulas gratuitas de pintura - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/05/2024 15:04

Volta Redonda - Os alunos do Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Laranjal, em Volta Redonda, estão tendo aulas gratuitas de pintura. O projeto “Arte na Escola”, que está completando três anos em 2024, atende adolescentes matriculados no 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, na unidade escolar.

A idealizadora do projeto é a artista plástica Ana de Nigris, que também é professora de Ciências no Getúlio Vargas. Ela destaca que o objetivo do “Arte na Escola” é fazer uma educação de contraturno, melhorando a atenção e o foco dos jovens.

“Sempre quis ajudar crianças que via que tinha muito talento e o projeto ‘Arte na Escola’ é o meu sonho que a escola abraçou. As crianças hoje em dia têm pouco foco, por causa da tela (digital), e isso (projeto) faz com que eles fiquem atentos, aumentando a atenção e o foco, além de estimular o lado artístico do cérebro. Curiosamente, eles se tornam os melhores alunos da turma”, disse a professora.

O “Arte na Escola” conta com cerca de 12 alunos e a turma é renovada anualmente. Porém, alguns estudantes estão desde o início do projeto.

“Já passaram por aqui muitas crianças, mas elas normalmente ficam, porque o aprendizado de pintura é longo, com muitas técnicas, muitas maneiras de diluir, então algumas estão comigo já no terceiro ano, outras já saíram, porque completaram o Ensino Fundamental, e outras estão começando agora”, ressaltou Ana de Nigris, que falou também sobre as técnicas ensinadas nas aulas.

“Sou uma artista do Hiper-realismo e acabo puxando para o meu lado, mas nada impede que eles façam quadros abstratos se quiserem, deixo bem livre. Normalmente eles escolhem o material, procuram na internet as figuras que querem pintar”, falou.

Felicidade em ver o quadro pronto

Maria Eduarda, de 14 anos, aluna do 9º ano do Colégio Getúlio Vargas, está desde o início no projeto “Arte na Escola”. Com alguns quadros pintados no currículo, ela tem até um nome artístico para assinar suas obras: Mary Oliver.

“Sempre desenhei, desde muito pequena. Gostava de assistir desenho, pegava e brincava. Tinha muita vontade de fazer algum curso, mas nunca cheguei a fazer. Quando a professora me convidou, aceitei na hora. Quando estou pintando, fico na dúvida se está ficando bom, aí a professora chega do meu lado e fala que está lindo. É tão legal”, afirmou Mary.

Já Ester dos Santos Machado, de 13 anos, matriculada no 8º ano, é iniciante no “Arte na Escola” e está aprovando as aulas.

“Gosto de desenhar no meu tempo livre e queria aprender pintura, e achei o ‘Arte na Escola’ uma boa oportunidade. Sinto que já evoluí um pouco, a professora também explica muito bem e eu tenho gostado bastante”, frisou Ester.

Quem também aprova as aulas do “Arte na Escola” é a Fernanda Justino, de 15 anos, que estuda no 9° ano. Ela é ex-aluna do projeto e lembra com muito carinho do que aprendeu.

“Você sente muito orgulho quando você vê o quadro pronto. O ‘Arte na Escola’ é muito bom para aprender como pintar, a professora ensina muito bem, me ensinou muitas técnicas que não sabia. É uma experiência única”, ressaltou Fernanda.

Exposição no Gacemss

As obras produzidas pelos alunos do “Arte na Escola” já romperam os muros do Colégio Getúlio Vargas e foram parar na Galeria de Arte Cílio Bastos – Espaço Cultural Gacemss, na Vila Santa Cecília. Em junho de 2023, as telas fizeram parte da exposição “Vita Brevis–Ars Longa”, da artista plástica e idealizadora do “Arte na Escola”, Ana de Nigris.