Crimes foram registrados na 168a Delegacia de Polícia, em Rio Claro - Divulgação/PMERJ

Crimes foram registrados na 168a Delegacia de Polícia, em Rio ClaroDivulgação/PMERJ

Publicado 31/05/2024 15:43

Volta Redonda - Policiais militares prenderam no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, três suspeitos de roubar um carro em um sítio em Getulândia, distrito de Rio Claro, na manhã desta sexta-feira (31). Com os suspeitos foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola .380, além de munições e carregadores.

A Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de roubo em andamento, no distrito de Getulândia, em Rio Claro. Segundo as informações, os três suspeitos - de 33, 43 e 47 anos - abordaram o funcionário de um sítio no carro dele - um Volkswagen Parati prata - o renderam e colocaram no banco de trás do automóvel, seguindo para o sítio onde a vítima, de 68 anos, trabalha. O homem foi amarrado com braçadeiras plásticas e colocado dentro de uma cocheira.

Os assaltantes fugiram com o carro dele em direção a Volta Redonda, sendo foram identificados e monitorados pelas câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). A Polícia Militar realizou então um cerco a todas as entradas do bairro Água Limpa, e os suspeitos foram abordados na Rua Araguaia.

Em revista pessoal e no veículo os PMs encontraram um revólver cal. 38 (de procedência argentina e com numeração preservada), uma pistola cal. 380 (com numeração), 12 munições cal. 38, nove munições cal. 380, um carregador cal. 380, um coldre, dois cordões, quatro aparelhos celulares, e um fone de ouvido.

Quando os policiais iriam levar os suspeitos para a 168a Delegacia de Polícia (Rio Claro) para realizar o registro da ocorrência, foram informados pelo Ciosp que o proprietário de uma oficina mecânica, no bairro Água Limpa, havia sido assaltado. Os PMs foram ao local e verificaram pelas câmeras de segurança que os autores do roubo eram os mesmos do assalto em Getulândia. A vítima - de 71 anos - informou que foi levado um cordão de ouro e um celular, sendo os mesmo encontrados pelos policiais com os suspeitos.

Encaminhado pelos policiais militares à 168a DP (Rio Claro), onde a ocorrência foi registrada, o dono da oficina identificou um dos suspeitos como o autor do roubo que ele sofreu.