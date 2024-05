Profissionais podem se inscrever até 6 de junho no site cultura.voltaredonda.rj.gov.br - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 31/05/2024 15:11

Volta Redonda - Com o objetivo de incentivar as manifestações culturais do município, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), está com chamamento público aberto para credenciamento de músicos.

Podem se inscrever músicos com carreira solo, DJ, duplas ou bandas musicais até o dia 6 de junho (quinta-feira), exclusivamente pelo site: cultura.voltaredonda.rj.gov.br. O edital com todas as informações também pode ser conferido no endereço eletrônico.

“O objetivo do edital é selecionar as apresentações musicais para as datas especiais do calendário cultural e turístico do município. Através do chamamento público, garantimos a diversidade da oferta de linguagens e estilos musicais. As apresentações serão oferecidas à população de Volta Redonda de forma gratuita nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura”, explica o secretário Anderson de Souza.

Serviço:

O credenciamento de músicos pode ser feito até 6 de maio no site: cultura.voltaredonda.rj.gov.br. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: smc@voltaredonda.rj.gov.br ou telefone: (24) 3512-9851.