Mulher de 33 anos foi presa por embriaguez ao volante, após colisão com veículo estacionado causar incêndioDivulgação/PMERJ

Publicado 01/06/2024 13:02 | Atualizado 01/06/2024 14:39

Volta Redonda - Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (1o), por embriaguez ao volante, após ter batido em um carro estacionado na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Os dois veículos envolvidos no acidente pegaram fogo, e o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para controlar as chamas.



De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento pelo local, por volta de 3h15 da madrugada, se deparou com um dos carros envolvidos no acidente já em chamas, com as duas ocupantes do veículo - um Ford Ka - sentadas na calçada, próximo ao acidente. Elas informaram aos PMs que estavam voltando para casa quando colidiram com o veículo estacionado, uma Chevrolet Tracker. Um transeunte (não identificado) informou aos policiais que viu o acidente, quando o carro dirigido por uma das mulheres, de 33 anos, colidiu com o veículo estacionado.



Os policiais militares tentaram apagar o fogo, que já havia se alastrado para os dois veículos, mas o incêndio só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros. As duas ocupantes do Ford Ka recusaram atendimento pela médica do Corpo de Bombeiros, mas uma perita da Polícia Civil esteve no local, contatando a embriaguez da motorista que teria causado o acidente.



A motorista foi encaminhada à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceu detida.