Anúncio foi feito pelo Sindpass durante reunião do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Anúncio foi feito pelo Sindpass durante reunião do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade UrbanaGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 03/06/2024 16:35

Volta Redonda - Os usuários do transporte coletivo de Volta Redonda já podem pagar suas recargas por meio do Pix. O anúncio foi feito pelo Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) durante reunião do Comutran (Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda) realizada na última semana no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado. Quem possui os cartões Expresso, Super Expresso e VR Card (que oferece passagens subsidiadas) pode utilizar a forma de pagamento.

De acordo com o sindicato das empresas de ônibus, o usuário interessado em fazer a recarga por Pix precisa acessar a loja virtual do site da instituição (https://www.sindpass.com.br/loja-virtual/aplicativo-recarga/) e preencher os dados solicitados. O acesso pode ser feito por meio de celular, tablet ou computador. Com o cadastro confirmado, a pessoa poderá solicitar a recarga por meio do Pix, com o pagamento sendo efetuado pela leitura do QR Code ou copiando o código de pagamento para o aplicativo do banco do qual o usuário é cliente.

A recarga por Pix será reconhecida nos validadores dos ônibus em pelo menos um dia útil. Para facilitar o acesso, o dono do cartão pode criar um link da loja virtual direto na área de trabalho do celular, bastando, após o cadastro, selecionar no site o sistema operacional do aparelho (Android ou iOS).

Mais novidades

Além da recarga virtual, os passageiros que utilizam os ônibus em Volta Redonda já podem recarregar seus cartões por Pix ou cartão de débito no posto do Sindpass, no Pontual Shopping, na Vila Santa Cecília. Antes, só era possível com dinheiro em espécie.

Além disso, o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, anunciou que a prefeitura trabalha com o Sindpass para a instalação de um posto de atendimento do sindicato das empresas de ônibus na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, oferecendo uma nova alternativa para quem precisar fazer a recarga em caráter presencial.

Barenco lembra, ainda, que os interessados em solicitar o VR Card podem fazê-lo pela internet, na Rodoviária, Subprefeitura do Retiro ou no posto do Sindpass.