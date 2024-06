No Santa Cruz, novo asfalto foi finalizado na Avenida dos Ex-Combatentes, principal via do bairro - Divulgação/Secom PMVR

No Santa Cruz, novo asfalto foi finalizado na Avenida dos Ex-Combatentes, principal via do bairroDivulgação/Secom PMVR

Publicado 03/06/2024 12:38

Volta Redonda - O novo asfaltamento que está sendo realizado em parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), e o Governo do Estado, avançou no último sábado (1º) e segue com frentes de trabalho durante esta semana em duas localidades: bairro Volta Grande e a estrada que dá acesso à Fazenda Santa Cecília do Ingá, no Santa Cruz.

De acordo com a empreiteira que comanda a obra, já foram asfaltados cerca de 400 metros lineares na estrada de acesso à Fazenda do Ingá, com outros 750 aproximadamente a serem pavimentados. As equipes estão realizando uma intervenção de drenagem, com troca de solo, além de limpeza na pista para a continuidade do serviço.

A secretaria de Obras também realizará uma obra de contenção com muro de saco para conter uma erosão na via. A previsão é que a aplicação do novo asfalto continue na estrada assim que os serviços de preparação forem finalizados.

Ainda no Santa Cruz, o novo asfalto foi finalizado na Avenida dos Ex-Combatentes, principal via do bairro, com recuperação de cerca de três quilômetros de extensão da via. Agora será feito um trabalho de revisão antes do serviço de pintura e sinalização da avenida.

Volta Grande

Outro ponto que também recebeu o novo asfaltamento foi a Avenida Beira-Rio, no bairro Volta Grande. Segundo a empreiteira que toca a obra, a via recebeu no último sábado cerca de 300 toneladas de massa asfáltica em aproximadamente 3,5 mil metros quadrados. Nesta segunda-feira os trabalhos continuam, com previsão de aplicação de mais 300 toneladas.

“O novo asfalto já chegou a muitas ruas e avenidas, trazendo mais segurança para quem circula pelos bairros. Essa parceria com o Estado para asfaltar mais de 300 vias da nossa cidade segue avançando em bom ritmo e vamos continuar beneficiando mais bairros”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O novo asfalto da prefeitura em parceria com o governo estadual já beneficia bairros como Aterrado, Açude, Roma, Retiro, Vila Santa Cecília, Pinto da Serra e Santo Agostinho. Outras localidades já estão recebendo ou vão receber as equipes responsáveis pelas obras, como o Santa Rita do Zarur, Niterói e Roma, entre outros.