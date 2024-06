Entrada será liberada no dia do evento por meio de doação de alimentos não perecíveis ou de água potável - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 03/06/2024 14:06

Volta Redonda - Personalidades da música e influencers digitais irão marcar presença em Volta Redonda na próxima terça-feira (4), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, para a realização do “Racha do MC Maneirinho”, um jogo de futebol amistoso beneficente que terá arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A entrada será liberada no dia do evento por meio de doação de alimentos não perecíveis ou de água potável. Para quem quiser ir de arquibancada, será necessário levar dois quilos de alimentos não perecíveis ou um fardo de água mineral de 1,5 litro. Para quem quiser ir de cadeira branca, a entrada é por meio de doação de cinco quilos de alimentos não perecíveis.

O evento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, o deputado estadual Munir Neto e a organização do “Racha do MC Maneirinho” e contará com nomes da música como o próprio MC Maneirinho, além do DJ Maia, MC KF, Delacruz, Major RD, MC TH, Xande Brazil, Sexy Love, Xurrasco, MC Cachorrão, MC Tikão, Poze do Rodo, Nego do Borel, Negão da BL, Macarrão, R10 O Pinta e o ex-jogador de futebol Dedé.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, convidou a população para prestigiar o evento. “Eu quero convidar todo mundo para estar no Estádio da Cidadania na próxima terça-feira, tenho certeza que vai estar lindo e que vamos arrecadar muitas doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não deixe de prestigiar esse jogo e de ajudar nesta causa tão importante”, disse Neto.

Idealizador do projeto, Mc Maneirinho convocou a galera para comparecer e ajudar com doações para o Rio Grande do Sul. “A tropa toda está convidando geral para chegar no dia 4 e para arrecadar doações de alimentos as vítimas de Rio Grande do Sul”, disse o cantor em vídeo para as redes sociais.