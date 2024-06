Em maio o hospital promoveu a Semana da Enfermagem, com participação efetiva de todos profissionais da área - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 03/06/2024 15:18

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no bairro Retiro, em Volta Redonda, promove a 1ª Semana Educacional da Enfermagem, de 4 a 7 de junho. As palestras, dirigidas aos profissionais da área que atuam na unidade hospitalar, serão realizadas no auditório do anexo da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), sempre a partir das 14h.

A coordenadora e gerente em Enfermagem do HMMR, Arielly Villarinho, lembrou que no mês de maio o hospital promoveu a Semana da Enfermagem, com participação efetiva de todos os profissionais da área. "Foi um evento significativo para todos nós do hospital. E agora vamos oferecer mais uma importante capacitação. Durante os quatro dias, os participantes assistirão palestras com profissionais qualificados e experientes", ressaltou.

"O objetivo desta Semana Educacional é construir o saber e desenvolver com excelência nossas funções. Serão apresentados temas jurídicos, segurança dos pacientes, exames laboratoriais, odontologia e tomada de ações", informou Arielly, destacando que é imprescindível a participação de todos os profissionais do Hospital Munir Rafful e dos que atuam no anexo da FOA.

A diretora-geral do Hospital Munir Rafful, Márcia Cury, destacou que a Semana Educacional da Enfermagem busca oferecer capacitação aos profissionais do hospital e, com isso, melhorar ainda mais o serviço público de saúde disponibilizado à população.

"A Direção do hospital faz esta preparação constante com os profissionais de todas as áreas e, principalmente, com a Enfermagem, que muitas vezes são os primeiros a acolher os pacientes. Desejo que todos participem e tirem muito proveito desta semana de trabalho. Ganham os nossos técnicos de enfermagem, os enfermeiros e ganham os pacientes, pois encontram no nosso hospital um profissional capacitado e empenhado. Isso, sem dúvidas, reflete na qualidade do atendimento", afirmou Márcia.

Palestras acontecem em quatro dias

A programação na terça-feira (4) será aberta pelo advogado Alex Martins e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que apresentará o tema "Risco e responsabilidade civil na atuação do profissional de saúde". Ainda no mesmo dia, às 15h, os enfermeiros ouvirão a palestra "Lesão por pressão, responsabilidade e ações sobre a meta de segurança do paciente", apresentada pela enfermeira estomaterapeuta Luciana Moreira Gonçalves, do apoio técnico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O biomédico habilitado em Análises Clinicas e Citologia Oncótica, Rafael Euzébio, abordará o tema "Correlação clínica dos exames laboratoriais de rotina", na quarta-feira (5). Já na quinta-feira (6), quinta-feira, o evento apresenta a palestra "Importância da higiene oral do paciente intra-hospitalar", com a especialista em odontologia hospitalar e periodontia e coordenadora do setor de Odontologia do HMMR, Cláudia Ruela.

Na última atividade da Semana Educacional de Enfermagem, na sexta-feira (7), será proferida a palestra "O enfermeiro frente à PCR, tomada de ação e condução da equipe", com o enfermeiro especialista em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e mestre em gestão de enfermagem, Fabiano Júlio Delesposte.