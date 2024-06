Oito pessoas foram atendidas pelo mutirão de cirurgias através do SUS - Divulgação/Secom PMVR

Oito pessoas foram atendidas pelo mutirão de cirurgias através do SUSDivulgação/Secom PMVR

Publicado 03/06/2024 16:52

Volta Redonda - O fim de semana prolongado foi de trabalho para a equipe médica do Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda. Entre quinta-feira (30) e sábado (1o), mais oito pessoas foram atendidas pelo mutirão de cirurgias através do SUS (Sistema Único de Saúde).

No último sábado, um paciente passou por uma microcirurgia para retirada de um tumor cerebral. O procedimento, que durou cerca de cinco horas, foi realizado pela equipe do neurocirurgião Júlio Meyer.

Dentre as outras cirurgias feitas no feriado, a equipe dos médicos Bernardo Martins e Marcos Campos realizou: três osteossínteses (duas de fratura do fêmur e uma de fratura de úmero), que beneficiaram três pacientes, de 62, 72 e 80 anos.

Já a equipe dos médicos Gustavo Barros e Bernardo Martins foi responsável pelas cirurgias de artroplastia total de quadril realizadas em dois pacientes, uma mulher de 66 anos e um homem de 76 anos.

Dois pacientes, uma mulher de 51 anos e um homem de 76 anos, passaram por videoartroscopia de ombro direito, pela equipe do médico Túlio Coimbra.

Mutirões reduzem fila de espera

O diretor-médico do Hospital São João Batista, o médico-ortopedista Flávio Reis, destacou que o mutirão seguirá acontecendo aos finais de semana e feriados. “Esses mutirões servem para reduzir a fila de espera dos procedimentos, sem interferir no dia a dia da unidade. O Hospital São João Batista é uma unidade de pronto-atendimento e, através de iniciativas como essa, conseguimos manter também as realizações das cirurgias de emergência”.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, ressaltou que a unidade médica voltou a ser referência no estado. “Uma unidade que estava prestes a fechar e que só conseguiu se reerguer através de investimentos. Nós compramos equipamentos modernos, contamos com uma equipe e profissionais experientes e excelentes, e estamos concluindo a expansão do hospital. Tudo isso contribuiu para que a nossa unidade voltasse a ser uma referência”.