Com os suspeitos, policiais militares apreenderam drogas, uma pistola 9mm, e material ligado ao tráficoDivulgação/PMERJ

Publicado 04/06/2024 17:35

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam dois suspeitos de tráfico no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, na manhã desta terça-feira (4). Com os suspeitos, os PMs encontraram uma pistola 9mm e drogas, além de rádio comunicadores.

Guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado), levantaram informações de que suspeitos armados estariam traficando drogas na Rua F, no bairro Coqueiros.

Após os policiais realizarem um cerco e flagrarem os suspeitos, os elementos tentaram fugir para dentro de uma casa, mas foram capturados. Com os dois presos - de 25 e 19 anos - os PMs encontraram uma pistola 9mm, 16 munições 9mm intactas; um carregador 9mm; 11 tiras de maconha de R$ 50, com a inscrição “TCP - a mais braba de VR”; 14 porções de R4 20 de skank (com a inscrição “Colômbia Gold”); uma pedra de crack; R$ 40 em espécie; cinco rádios comunicadores; 12 baterias de rádio comunicadores; cinco bases carregadoras de rádio; dois aparelhos celulares; material para endolação (embalagem de drogas); um cinto militar; uma bolsa feminina (rosa com preto).

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.