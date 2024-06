Vacinação será em três postos de saúde: Jardim Paraíba, das 8h às 17h, Conforto e Retiro 1, das 8h às 16h - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 04/06/2024 17:06

Volta Redonda - A nova vacina contra a Covid-19, disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), começa a ser aplicada nesta quarta-feira (5), em Volta Redonda. O município recebeu na manhã desta terça-feira (4) os estoques do imunizante contra a doença com a versão atualizada.

Conforme determinação do Ministério da Saúde, os grupos prioritários serão os primeiros a receber a vacina, sendo eles: crianças entre seis meses e 5 anos incompletos; idosos acima de 60 anos; gestantes e puérperas; pessoas imunossuprimidas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades e pessoas vivendo em instituições de longa permanência ou residência de idosos e seus trabalhadores, além da população privada de liberdade e funcionários do sistema.

Em Volta Redonda, as doses serão centralizadas em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF): Jardim Paraíba, das 08h às 17h, Conforto e Retiro 1, das 8h às 16h. Para se vacinar é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do SUS.

O médico de saúde da família e sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, reforçou que os grupos de maior risco suscetíveis à Covid-19 – como idosos e pessoas imunossuprimidas, por exemplo – devem se vacinar o quanto antes.

“Enfatizamos que o principal objetivo da vacinação é reduzir os casos graves e óbitos em decorrência da Covid-19. Por isso, é fundamental que a população alvo da campanha procure se vacinar em uma das três unidades. Reforçamos também que os pais ou responsáveis levem suas crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias – não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto – para atualizar a caderneta de vacinação”, destacou o médico.

A vacina contra novas variantes da Covid-19 foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2023. O Ministério da Saúde enfatiza que os imunizantes aprovados no Brasil e incluídos no esquema vacinal contra a doença são eficazes, seguros e passam por um rigoroso processo de controle de qualidade antes de chegarem à população.

Em nota, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, relembrou que as vacinas Covid-19 tiveram grande impacto na redução das mortes, do agravamento da doença e de internações pela Covid-19. “Graças à vacinação, conseguimos superar os momentos graves da pandemia, e agora precisamos cuidar da proteção frente a um problema de saúde pública que continuará a merecer atenção”, comentou.