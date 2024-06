Roubo de veículos e furto a pedestre apresentaram as maiores quedas em maio de 2024 - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 05/06/2024 15:23

Volta Redonda - Volta Redonda registrou mais uma redução nos principais indicadores criminais. Dessa vez, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), houve quedas nos roubos de carro, tentativas de homicídio, furtos de veículos e furtos a pedestres em maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023.

A maior redução foi no roubo de veículos com 83%. Em 2023, foram seis casos registrados em maio, contra um no mês passado. Os furtos a pedestres vêm logo em seguida, com redução de 50% - dois em 2023 e um em 2024. Já os furtos de veículos apresentaram uma queda de 38%: foram 13 registros em 2023 e oito em 2024, enquanto as tentativas de homicídio caíram 17%. Não houve registro de roubo de cargas neste período.

Em abril, os índices de criminalidade já apontavam quedas, no comparativo entre 2023 e 2024. O ISP-RJ reúne informações dos crimes registrados nas delegacias de Polícia Civil de todo o estado. Os números auxiliam as forças de segurança no planejamento e efetividade do policiamento.

Integração e parceria com a população

Para o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, as reduções nos índices de criminalidade que vêm ocorrendo nos últimos meses são frutos dos investimentos feitos pela prefeitura por meio da Semop, da integração entre os órgãos de segurança e a participação popular.

“Temos trabalhado com planejamento e ‘atacado’ aquilo que tem sido problema nos indicadores, ajustando para que todos os índices de criminalidade possam sofrer redução. E mais uma vez os números do ISP comprovam que os avanços promovidos pelo Poder Público Municipal têm surtido efeitos. São novas viaturas, ações estratégicas integradas e o fundamental: a participação da sociedade. Não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Até porque não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que pode municiar com informações e demandar as forças de segurança. É com essa parceria que vamos construir um ambiente mais seguro e protegido para todos em Volta Redonda”, apontou Barbosa.