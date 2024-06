Reunião realizada nessa terça-feira (4) na sede da Semop definiu detalhes e atrações para a data - Divulgação/Semop PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), promoverá no próximo dia 15, das 9h às 12h, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, um movimento de rua pelo fortalecimento dos direitos dos idosos. O evento conta com a parceria do Instituto Dagaz, que lançará o projeto “Cinestesia às Margens”, e apoio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), das secretarias de Assistência Social (SMAS), Esporte e Lazer (SMEL), Cultura (SMC), do Conselho do Idoso, da Operação Segurança Presente e da Polícia Civil (93ª DP).

Uma reunião realizada nessa terça-feira (4) na sede da Semop alinhou detalhes e as atrações para a data. Integrantes da Capoeira da Smel e do Instituto Dagaz farão uma demonstração ao público a partir das 9h, seguida por uma apresentação com “Dicas de Segurança para a Melhor Idade” da professora da Smel e especialista em defesa pessoal, Perla Moura. O evento contará ainda com a exibição de um filme a céu aberto e um show do projeto “Arena da Viola”, que traz apresentações de violeiros que só tocam modas de viola raiz. Haverá a distribuição de pipoca e algodão doce. Toda a programação é de graça.

A atividade marca também o aniversário de dois anos da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda. No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o objetivo é chamar a atenção para os direitos e o combate às situações de violência contra os idosos.

“Desde a criação da Patrulha de Proteção ao Idoso, a Segurança Pública entrou na briga pela garantia dos direitos dessa parcela tão vulnerável da sociedade. Entendemos que o município faz muito bem o seu papel na garantia da qualidade de vida, através da Saúde, da Assistência Social e do Esporte, mas havia uma lacuna da Segurança. Muitos idosos sofriam violência e percebemos que eles ainda não conheciam os seus direitos. Hoje, com mais de cinco mil pessoas capacitadas e mais de 74 bairros alcançados, queremos chamar ainda mais a atenção para esse tema, que é o combate à violência contra o idoso”, disse Luiz Henrique.

Cinema ao ar livre

O filme “A bicicleta do vovô”, do diretor Henrique Dantas e da Hamac Produções, de Salvador-BA, será exibido durante o evento em um espaço aberto. A exibição faz parte do projeto “Cinestesia às Margens”, do Instituto Dagaz, que tem como proposta diminuir distâncias e democratizar o acesso às artes, cultura e informação. O curta-metragem aborda a relação de um homem com seu neto. Na fazenda Capim Santo, onde a história se passa, um mundo imaginário é construído a partir das histórias contadas pelo Vô Rui a seu neto Cauê.

A coordenadora do Dagaz, Márcia Fernandes, explicou que o “Cinestesia às Margens” é um dos projetos aprovados nos editais da Lei Paulo Gustavo – do Ministério da Cultura (MinC) e criada para incentivar o setor cultural – e é desenvolvido pelo instituto, que conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ).

“O Dagaz vem desde 2013 utilizando dessa potência que é o setor do audiovisual para dar o recado direto, difundindo e proporcionando momentos de cultura e com temas de relevância social. Várias secretarias estão envolvidas, formando uma grande ação para conscientização dos direitos dos idosos, então um convite desse não vamos ficar de fora”, disse Márcia Fernandes.

Programação completa

9h - Apresentação de capoeira

9h30 - Dicas de segurança para a Melhor Idade

10h - Abertura cerimonial

10h30 - Exibição do filme “A Bicicleta do Vovô”

10h50 - Arena da Viola