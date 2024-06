Objetivo do projeto apresentado ao prefeito é aprimorar experiência dos visitantes e fortalecer potencial turístico da região - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 07/06/2024 10:56

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nesta semana, em seu gabinete, uma equipe do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), que apresentou e entregou ao chefe do Executivo o projeto de Sinalização Turística Municipal – iniciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e desenvolvido em parceria com o IEEA. O objetivo é aprimorar a experiência dos visitantes e fortalecer o potencial turístico da região.

“É um projeto completo, a nível executivo, e a ponto de licitar. Então, agora, o município pode desenvolver direto um processo licitatório dentro da estrutura municipal. O projeto está, inclusive, com todo o orçamento, todas as planilhas, toda a parte executiva de projeto está disponível, e a equipe do instituto estará junto nos processos licitatórios”, explicou o presidente do IEEA, Bernardo Cardozo, durante a apresentação, que contou com a presença da equipe do instituto e de secretários e outros gestores municipais.

A diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, explicou que o projeto teve início em setembro de 2022, através de um mapeamento dos pontos de interesse para a sinalização turística da cidade e sinalização pré-existente. Foram 39 pontos mapeados, dentre equipamentos públicos culturais e esportivos, polos gastronômicos e de compras, além de serviços públicos como saúde, transporte e segurança.

“O projeto visa mapear locais de interesse para visitação, assim como serviços importantes a turistas e moradores. Ao desenvolver um projeto de finalização turística, estamos criando um importante instrumento de comunicação que irá aproximar moradores e visitantes dos recursos que estão dispostos na cidade, e que muitas vezes passam despercebidos”, explicou Débora.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, acrescentou que, desde o seu lançamento, o projeto tem sido um esforço colaborativo entre a SMDET, autoridades municipais e a comunidade local. Através de um extenso mapeamento, foram identificados pontos estratégicos que receberão a nova sinalização turística, proporcionando orientação eficaz aos turistas e valorizando os atrativos da cidade.

“A Sinalização Turística Municipal é um passo importante na consolidação de Volta Redonda como um destino turístico de destaque no estado do Rio de Janeiro. Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência memorável e acolhedora aos visitantes, enquanto valorizamos e preservamos nossa história e cultura", afirmou Sodré.

Outros projetos

Além da sinalização turística, o IEEA também apresentou outros projetos do instituto que podem ser de interesse do município, já estando de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (14.133/2021), que, segundo o presidente Bernardo Cardozo, pede que todos os projetos sejam feitos e elaborados em BIM (Building Information Modeling) – processo de modelagem inteligente da engenharia que deixa os custos e a previsão orçamentária de um projeto mais ajustados.

“Acho que o prefeito foi bem receptivo para que isso aconteça, é um ganho de rapidez. Nessa metodologia, a gente já modela, a gente não projeta; faz a construção como se fosse num ambiente virtual, já prevendo todas as dificuldades que podem ter uma construção no futuro. Agora a gente vai estreitar esses laços entre a prefeitura e o Estado”, afirmou o presidente do instituto.

O prefeito Neto agradeceu ao instituto pela parceria e prometeu empenho para acelerar os trâmites burocráticos para que o projeto de sinalização turística, assim como outros que possam ser desenvolvidos mais à frente, seja implementado o quanto antes no município.

“É um marco no desenvolvimento turístico da nossa cidade e da região, beneficiando tanto o visitante quanto os moradores, e isso ajuda a melhorar também outras áreas importantes, como a mobilidade, a economia. Mais uma vez agradeço ao Governo do Estado por mais essa parceria para tornar Volta Redonda o lugar que sempre sonhamos em viver”, disse o prefeito.