Além de fomentar a economia local, evento reúne entretenimento, cultura, gastronomia e serviço público - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/06/2024 19:06

Volta Redonda - Volta Redonda abriu a maior feira de liquidação do Sul Fluminense na tarde desta quinta-feira (6), na Ilha São João. A 10ª edição da “Liquida VR”, realizada pela Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda) com apoio da prefeitura, deve atrair mais de 120 mil pessoas até o próximo domingo (9). A feira terá produtos com até 70% de desconto em cerca de 130 expositores. E, além de fomentar a economia local, o evento reúne entretenimento, cultura, gastronomia e serviço público.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância da feira para movimentar o comércio local. “Todo mundo ganha. O empresário tem a oportunidade de apresentar o seu produto para um público variado, oriundo de todas as cidades da região. E os consumidores podem usufruir de descontos e acessar diversos setores num só lugar”, falou Neto.

O vice-prefeito Sebastião Faria participou da abertura do evento e desejou sucesso aos organizadores e empresários. “Obrigado por acreditarem em Volta Redonda e estabelecerem aqui os seus negócios. A ‘Liquida VR’, com certeza, fortalece a nossa economia e reafirma o município como principal centro comercial do Sul Fluminense”, disse Faria.

Para o presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes, a expectativa é de sucesso para o evento de 2024. Ele agradeceu aos parceiros da “Liquida VR”, à equipe da Associação Comercial e, principalmente, à Prefeitura de Volta Redonda por mais essa edição da feira.

“A ‘Liquida VR’ deve atrair mais de cem mil pessoas nos quatro dias de evento, com a proposta de oferecer bens de consumo a preços reduzidos, contemplando diversos segmentos, como vestuários, móveis, decoração, material de construção, espaço pet, cursos, automóveis, além de uma área voltada para o entretenimento com espaço gastronômico, área kids e shows regionais”.

Maria Clara Correia gerencia o negócio da família no ramo de acessórios femininos e participa pela primeira vez da feira de liquidação. “Estamos com a expectativa bem alta em relação ao evento. Sabemos que a feira atrai muitos consumidores. O nosso objetivo é vender os artigos com desconto no estante, mas também fixar ainda mais nossa marca no mercado. Apesar desse ser o ramo da família há quase 40 anos”, afirmou.

O evento oferece espaço kids para diversão da criançada, aulão de dança todos os dias com um instrutor, festival gastronômico com comidas típicas de festa junina, praça de alimentação com seis cervejarias e 11 restaurantes, além de apresentações culturais e de bandas regionais. No domingo (9), está programado o evento pet “Caminhada do Amicão”. O horário de funcionamento no primeiro dia de evento é até às 22h; na sexta-feira e no sábado (dias 7 e 8), das 10h às 22h; e no domingo (9), das 10 às 20h.

A entrada da feira é gratuita com campanha de doação de alimentos para o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, para as instituições carentes de Volta Redonda. O evento conta com amplo estacionamento com segurança, área de embarque e desembarque para táxi e carros de aplicativos, e para os usuários de transporte público.

Prefeitura de Volta Redonda oferta serviços na ‘Liquida VR’

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), por meio da Diretoria de Turismo, estará presente com informações turísticas e quem visitar o espaço, além de informações sobre a cidade, poderá fazer um tour virtual.

O artesanato também marcará presença com o Projeto Arigó, incluindo a venda de souvenires que tem como tema a cultura, história e paisagem de Volta Redonda e que celebram a memória dos trabalhadores, criando peças que valorizam a identidade local.

Inovação e tecnologia – O público poderá aproveitar, ainda, jogos e vídeos em óculos de realidade virtual, que será disponibilizado pelo espaço “Vírgula Hub de Inovação VR”.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai ofertar serviços como aferição de pressão arterial, de temperatura e frequência cardíaca, além de vacinação. Haverá aplicação da vacina contra a gripe (Influenza) para toda a população acima de seis meses de idade; e a vacina contra HPV (Papilomavírus humano) para meninas e meninos de 9 a 19 anos de idade. Para o atendimento na vacinação é necessário apresentar a caderneta de vacinas, o CPF ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Família Animal

O espaço de adoção “Família Animal”, iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), será montado no domingo, das 09h às13h, durante a “Caminhada do Amicão”, com cães e gatos para adoção responsável. Os animais participantes são provenientes de acumuladores acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos, e animais resgatados nas ruas, que se encontram sob a tutela de protetores independentes ou ONG de proteção animal.

Para adotar um animal é preciso apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Os animais adultos estão castrados e os filhotes terão castração garantida pela prefeitura, apresentando cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). O agendamento deve ser feito pelo telefone (24) 3339-4555 ou WhatsApp 99233-4480.