Jovens visitaram Casa do G20, como etapa prévia ao encontro internacional Youth20 (Y20) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/06/2024 18:59

Volta Redonda - A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR), com o apoio da Superintendência de Juventude do Estado do Rio de Janeiro, levou nesta quinta-feira (6), 25 jovens para visitarem a Casa do G20 no Rio de Janeiro. A atividade faz parte das etapas prévias ao encontro internacional Youth20 (Y20), Grupo de Engajamento de Juventude vinculado ao G20 Social que acontecerá em Volta Redonda no dia 25 de junho, das 8h às 14h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., ao lado do Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal.

Entre os adolescentes presentes na delegação que foi ao Rio de Janeiro estão estudantes da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, no Santa Rita do Zarur, e dos colégios estaduais Rio Grande do Norte, no Tangerinal, e Piauí, no Ponte Alta, além de universitários do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e da UFF (Universidade Federal Fluminense). Eles participaram de uma visita guiada pelas dependências da Casa de Cultura Laura Alvin, local que foi transformado para receber a Casa do G20, e conheceram mais sobre o grupo que reúne os ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, destacou que a visita tem como objetivo aproximar os jovens de Volta Redonda do G20, já que a cidade foi escolhida pelo Y20 para receber um dos 30 Diálogos Regionais a serem realizados em todo o país neste ano.

“Estamos em um momento que a delegação brasileira vem demonstrando a importância de levar a temática para todos os cantos, mostrando o impacto que tem o Brasil estar pela primeira vez na presidência do G20. E também enfatizar o quão importante é os jovens de Volta Redonda ter a oportunidade de participar e colaborar com debates sobre temas que impactam a nossa cidade, o Brasil e o mundo”, disse.

Experiência única

Aluno do Colégio Rio Grande do Norte, Kaique Santanna de Oliveira, de 17 anos, falou sobre a experiência de conhecer a Casa do G20. “Foi a primeira vez que vim aqui e foi muito bom. Conheci um pouco da história da nossa pátria, cultura, novas pessoas e, com certeza, foi uma experiência única”, disse.

Estudante do 1º ano de Direito no UniFOA, Marcus Vinícius Coelho, de 18 anos, destacou a oportunidade dos jovens de Volta Redonda participarem de um encontro internacional do G20.

“Muito importante você ter a oportunidade de conhecer pessoas diferentes que estão engajadas no movimento com a juventude, de propor soluções para os grandes problemas que estão em pauta no mundo – como as questões climáticas, por exemplo. E é muito bom nós, jovens de Volta Redonda, poder contribuir de alguma forma com isso”, ressaltou.

Visita na Alerj

Após conhecerem a Casa do G20 no Rio de Janeiro, os jovens visitaram a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro. Eles foram recebidos pelo deputado estadual Munir Neto. Em seguida, os adolescentes conheceram também a antiga sede da Alerj.

Etapas prévias

O encontro internacional do G20 em Volta Redonda, no dia 25 de junho, é fruto de um projeto da CoordJuvVR em parceria com o UniFOA, escolhido pelo Y20 para ser um dos 30 Diálogos Regionais a serem realizados em todo o país neste ano. Antes do evento principal serão realizadas algumas ações prévias, e a visita na Casa do G20 no Rio de Janeiro foi a primeira delas.

Dos dias 17 a 25 de junho, serão promovidas oficinas de mobilizações descentralizadas nas escolas e faculdades de Volta Redonda. As atividades acontecerão em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), o UniFOA, UFF-VR e o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), além de diversas escolas municipais e estaduais do município.