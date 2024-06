Previsão é que serviço de colocação das vigas seja concluído até sábado (8) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - As obras do viaduto que vai facilitar o trânsito entre os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, entraram em nova etapa nessa quinta-feira (6), quando começaram a ser içadas nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar, no Voldac, as primeiras cinco vigas da estrutura, que integra o Plano de Mobilidade Urbana do município. A previsão é que o serviço seja concluído até este sábado (8), e, em seguida, a empreiteira responsável pela obra – a Santa Luzia – deve começar a construir as paredes laterais da parte do viaduto em que as vigas foram instaladas.

Ao mesmo tempo, outras vigas estão sendo cortadas para serem colocadas nos próximos vãos, sendo que essas serão em curva, enquanto a empreiteira deve iniciar em breve o carregamento da rampa, seguido pela construção da laje. Já na outra ponta do futuro viaduto, no bairro Niterói, estão sendo construídas as paredes da rampa de acesso.

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, o novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, assim como para os motoristas que deixam ou seguem para os bairros Retiro e Voldac. O Plano de Mobilidade Urbana é um investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado, que incluem, entre outras, intervenções nos bairros Aterrado e Aero Clube.

“Com a instalação dessas vigas, daremos um grande passo para avançarmos com essa obra, que vai ser de grande importância para os moradores de Volta Redonda. E para isso temos o apoio do Governo do Estado, que tem sido um grande parceiro da nossa cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.