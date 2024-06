Governo municipal começou a receber as 7 mil unidades, que representam investimento de R$ 3,5 milhões - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/06/2024 11:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda intensifica nesta semana o trabalho de instalação e troca de lâmpadas de LED pela cidade. O governo municipal começou a receber as 7 mil unidades – entre lâmpadas e projetores para áreas esportivas e de lazer – adquiridas para reforçar o serviço pelos bairros. De acordo com o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), esses equipamentos vão cobrir o déficit de pontos de iluminação.

“O objetivo é levar o LED a locais onde a iluminação não estava prevista no Plano de Mobilidade Urbana, além de trocar lâmpadas queimadas que não estejam na cobertura do plano, e regularizar praças, quadras e ginásios”, explicou o diretor do Deip, Edmar Borges.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, foram adquiridas lâmpadas de 200 watts para ruas e avenidas, de 50 watts que atenderão servidões e pequenas vias, além de 700 projetores de 200 watts para garantir a iluminação em campos, ginásios e quadras esportivas da cidade.

“O Plano de Mobilidade Urbana, em parceria com o Governo do Estado, tem avançado, com mais de 19 mil lâmpadas já instaladas pela cidade. Agora vamos acelerar a reposição de equipamentos com defeito e levar a tecnologia do LED para mais locais públicos, seja rua, avenida, quadra, campo, ginásio, praça. Volta Redonda está ficando mais iluminada e mais segura”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.