Os dois detidos e os entorpecentes foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda) para registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Um menor de 17 anos foi apreendido e um suspeito de 19 anos foi preso pela Polícia Militar, na Viela 1, no bairro Sâo Carlos, em Volta Redonda, na noite desta quinta-feira (6). De acordo com as informações da PM, uma guarnição em patrulhamento pelo bairro conseguiu deter a dupla.

Com os dois foram encontrados 69 pinos de cocaína de R$ 10; 30 pinos de cocaína de R$ 40; 19 pinos de cocaína de R$ 20; 16 pinos de cocaína de R$ 5; 31 pedras de crack de R$ 20; 35 pedaços de maconha de R$ 10; três pedaços de maconha de R$ 25; seis pedaços de haxixe de R$ 10, totalizando R$ 3.455 em drogas, além de R$ 71 reais em espécie.

Os dois detidos e os entorpecentes apreendidos foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.