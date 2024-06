Edição especial, focada na doença de Alzheimer, destaca trabalho feito pela equipe do Centro Dia em Volta Redonda - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/06/2024 12:23

Volta Redonda - O trabalho desenvolvido no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos, da Prefeitura de Volta Redonda, foi destaque no relatório especial “The New Age of Alzheimer’s” (“A Nova Era do Alzheimer”), publicado pela revista científica “Scientific American” e pela Davos Alzheimer’s Collaborative, parceria global de organizações com ideias semelhantes com objetivo de mobilizar o mundo contra a doença.

A publicação, de maio passado, explora avanços que poderiam atrasar ou possivelmente prevenir a demência e partilha novas abordagens para apoiar a saúde do cérebro entre a população idosa do mundo. Nesta edição especial, focada na doença de Alzheimer, o artigo do escritor Mac Margolis ressalta o trabalho feito pela equipe do Centro Dia em Volta Redonda, coordenada pela psicóloga Danielle Freire, tanto com os pacientes quanto com os familiares e a história da unidade. Para ler o artigo completo, basta acessar o link https://www.scientificamerican.com/custom-media/the-new-age-of-alzheimers/.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que o Centro Dia para Idosos com Alzheimer e Familiares, inaugurado durante seu quarto mandato, em 2014, é uma iniciativa pioneira.

“Há dez anos, somos o único serviço público voltado para idosos com Alzheimer e seus familiares da América Latina. Receber esse reconhecimento internacional coloca o município, definitivamente, como referência no cuidado com os idosos”, afirmou o prefeito Neto.

O trabalho do Centro Dia, ligado à Secretaria Municipal da Assistência Social (Smas), também foi reconhecido, em 2023, pela Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) e Sociedade Brasileira de Geriatra e Gerontologia Rio de Janeiro (SBGGRJ). A unidade de Volta Redonda ganhou um capítulo na segunda edição do livro “A prática do serviço social na atenção à pessoa idosa”.

E, ainda no ano passado, o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares Synval Santos foi convidado nas redes sociais pela página @alzheimerebook, que busca fomentar informações sobre o Alzheimer, para encerrar a campanha 2023 com um vídeo, mostrando os trabalhos e metodologias realizadas na unidade.

A secretária de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, afirma que o reconhecimento nacional e internacional é reflexo da dedicação e do trabalho de excelência da equipe da unidade.

“Ver o trabalho do Centro Dia Synval Santos sendo reconhecido nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Não posso deixar de enaltecer o trabalho da equipe da unidade, que se dedica diariamente a atender a todos os idosos e seus familiares com qualidade, profissionalismo e muito afeto”, disse a Branca.

A unidade

O Centro Dia Synval Santos fica em um prédio de dois andares no bairro Jardim Paraíba, com salas amplas e pista de caminhada, onde são oferecidas atividades coletivas coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece cinco refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Os idosos são atendidos duas vezes por semana e, em média, o espaço consegue disponibilizar 100 atendimentos semanais.