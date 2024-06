Espaço foi totalmente reformado, reequipado e entregue à população no último dia 10 de maio - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 10/06/2024 15:50

Volta Redonda - O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Rita Terezinha Lacerda, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, vem rendendo elogios por parte de seus usuários e acompanhantes. O sucesso é resultado da revitalização do espaço – equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) – que foi totalmente reformado, reequipado e devolvido à população no último dia 10 de maio.

Em pouco tempo de funcionamento após as reformas, os serviços de acolhimento oferecidos, como as oficinas de aprendizagem e os atendimentos nas áreas da assistência social, já vêm mudando a vida dos beneficiários da unidade.

Karina dos Santos é moradora do bairro, tem três filhos inscritos na oficina de desenho e acredita que o Cras é uma boa opção para o desenvolvimento intelectual das crianças. “Hoje em dia a criançada gosta muito de ficar na tela do celular e o Cras acaba sendo um refúgio para o desenvolvimento deles. Meu filho mais novo é um exemplo. Ele tem dificuldade de atenção e o curso de desenho vai ajudar muito ele a sair um pouco do telefone e vir exercitar a mente aqui.”

O instrutor da Oficina de Desenho, Gilson de Faria Reis, compartilha da mesma opinião e fala com otimismo sobre a adesão às suas aulas. “Pelo pouco tempo de funcionamento dessa oficina, posso considerar que temos bastante alunos. É uma hora e meia de aula trabalhando com figuras geométricas e criação de personagens, além de desenhos de paisagens e letras. Ensinamos as crianças a se desenvolverem criando, colorindo e usando vários tipos de materiais”.

A aposentada Irene Maria Rodrigues Quintino, do Grupo de Convivência da Melhor Idade “Saúde é o que Interessa”, do bairro Jardim Cidade do Aço, se diz muito satisfeita e relembrou sobre os dias de ansiedade pela inauguração da unidade.

“Esse Cras foi muito esperado. Nós da terceira idade tínhamos a esperança de ter esse espaço para nós, até que finalmente foi inaugurado. Estamos com muita expectativa pelos cursos e vamos aproveitar tudo o que o Cras oferece. É preciso trazer mais e mais pessoas pra cá”, concluiu Irene.

Thales da Silva Ferreira é morador do bairro e está satisfeito por participar da Oficina de Cabeleireiro e Barbeiro. “Eu já tinha esse interesse e tentei ingressar anteriormente pelo Cras Voldac, porém na época as aulas já haviam terminado. Fiquei sabendo sobre a oficina aqui no Cras do bairro e vim fazer a inscrição. Comecei hoje e recomendo cem por cento”.

Busca ativa

Para a coordenadora do Cras Jardim Cidade do Aço, Rosângela de Freitas, os primeiros dias de funcionamento após as intervenções estruturais estão sendo surpreendentes. “Esse recomeço está sendo magnífico, porque em menos de um mês de funcionamento a adesão já é enorme e estamos muito felizes. Nossas oficinas estão a todo vapor e estamos indo às ruas fazer busca ativa, porque mais gente precisa saber que estamos de braços abertos. O fundamental para nós é o acolhimento”.

O Cras Rita Terezinha Lacerda conta com uma equipe formada por um coordenador, corpo administrativo, orientador social, assistente social e psicólogo. Está localizado na Rua Frei Henrique Soares, número 200, no bairro Jardim Cidade do Aço, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.