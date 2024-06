Material apreendido foi encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda) para o registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Publicado 10/06/2024 19:23 | Atualizado 10/06/2024 19:32

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam drogas na manhã desta segunda-feira (10), na Rua Caxambu, no bairro São Cristóvão, em Volta Redonda. Ninguém foi preso.

Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) recebeu uma denúncia de que suspeitos estariam traficando no local. Os policiais se dirigiram ao endereço, mas ninguém foi encontrado.

No entanto, em uma varredura pel local, os PMs conseguiram encontrar 36 pinos de cocaína; 85 trouxas de maconha; 34 pedras de crack; dois carregadores de pistola; uma balança de precisão; duas caixas de seda (papel para enrolar cigarros).

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.