Prefeito Neto afirmou que a credibilidade do Lar dos Velhinhos foi fator decisivo para doações - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 10/06/2024 18:50

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, entregou na tarde desta segunda-feira (10), em seu gabinete no Palácio 17 de Julho, a doação de um cheque no valor de R$ 240 mil ao presidente do Lar dos Velhinhos de Volta Redonda, Otávio Luiz Gama.

A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), localizada no bairro Monte Castelo, está passando por uma crise desde o final de 2023. Devido a isso, o prefeito iniciou uma mobilização entre amigos, empresários e parceiros para angariar fundos em solidariedade ao asilo, que abriga 64 idosos entre 60 a 90 anos de idade.

Cerca de 45 pessoas ajudaram com as doações em dinheiro. O prefeito Neto mencionou que a credibilidade do Lar dos Velhinhos foi fator decisivo no ato da doação. O prefeito fez questão de ligar para empresários de diversos setores do município e da região para pedir ajuda em prol da instituição.

“A credibilidade que o Lar dos Velhinhos tem é impressionante, todas as pessoas que eu liguei se comprometeram a doar e fizeram a doação no mesmo dia”, comentou Neto.

O Lar dos Velhinhos de Volta Redonda vai completar em agosto deste ano 61 anos de existência, entretanto, nos últimos anos a história da instituição foi conturbada pela administração passada, conforme explicou o atual presidente Otávio Luiz Gama.

“O Lar dos Velhinhos de Volta Redonda está com uma dívida astronômica deixada pela administração anterior, estamos devendo cerca de R$ 1 milhão e cem mil reais. O dinheiro desta doação, que está entrando hoje, vai nos ajudar para as maiores necessidades que surgirem, pois não temos dinheiro em caixa e não sobra nada. Esta doação é extraordinária, pois não temos condições de fazer investimentos devido à enorme dívida que vem se acumulando”, disse Otávio.

“Só tenho a agradecer ao prefeito Neto por esta mobilização solidária. Na história do Lar dos Velhinhos nunca teve uma doação desse porte”, reforçou o presidente diante de parte de sua equipe.

‘Churrasquinho solidário’

Uma das ações para angariar verba para o Lar dos Velhinhos foi realizada na tarde desse domingo (9) no evento “churrasquinho solidário”, no Clube Comercial, no bairro Colina. Cada espetinho de carnes variadas foi vendido a R$ 10. No total, foram consumidos 1.718 churrasquinhos com mais de R$ 17 mil arrecadados.

O evento teve o apoio do deputado estadual Munir Neto, vereador Fábio Buchecha, assessor especial do governo, Rogério Loureiro e do diretor da Fundação Sérgio Loureiro, o Serginho, do vice-prefeito Sebastião Faria, do presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, da secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, também presentes no encontro da entrega do cheque à instituição.