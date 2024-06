Motocicleta foi removida ao depósito público municipal, na sede da GMVR - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 11/06/2024 16:26

Volta Redonda - Guardas municipais da Patrulha Escolar de Volta Redonda, em apoio à Patrulha Escolar da Polícia Militar, removeram nesta terça-feira (11), ao depósito público municipal, uma motocicleta em mau estado de conservação e com irregularidades, no bairro Jardim Paraíba. O veículo estava estacionado sobre a calçada, nas proximidades de um colégio estadual.

Segundo relato de populares, o proprietário da motocicleta seria um estudante da unidade de ensino, menor de idade. Diante das circunstâncias, a motocicleta foi removida ao depósito público municipal, na sede da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

Celular recuperado

A Patrulha Escolar também atuou na recuperação de um celular que havia sido furtado dentro de um colégio no bairro São Cristóvão. O caso aconteceu na última segunda-feira (10). Através de um aplicativo, os alunos da própria unidade conseguiram rastrear o aparelho, que foi achado pelos agentes da Patrulha Escolar abandonado em uma via.

Através de imagens de câmeras de uma residência, numa rua onde o celular foi encontrado e relatos de estudantes, os guardas municipais chegaram até uma funcionária da unidade escolar. Ela confirmou que estava em posse do aparelho, mas que o abandonou onde ele foi encontrado pelos agentes. Diante dos fatos, o caso foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a funcionária foi indiciada pelo crime de apropriação de coisa achada, previsto no artigo 169 do Código Penal.