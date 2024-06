Acusado de homicídio ocorrido em bar no Santo Agostinho foi preso no Pinto da Serra - Divulgação/PCERJ

Publicado 12/06/2024 13:24

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam na manhã desta terça-feira (11) um homem de 46 anos, acusado de homicídio. O homem foi preso no bairro Pinto da Serra, em Volta Redonda. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido em 10 de junho de 2024 pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, pelo assassinato de Wanderley da Silva Correa, dono de um bar no bairro Santo Agostinho.

O crime ocorreu no bar que a vítima era proprietária, no dia 25 de setembro de 2023. Segundo as informações da Polícia Civil, o crime aconteceu depois que Wanderley repreendeu o acusado no bar, em uma tarde, porque ele estaria importunando os clientes no estabelecimento, principalmente as mulheres, inclusive tendo dado um tapa nas nádegas de uma das clientes. À noite, por volta de 23h, o acusado entrou no bar armado e executou o dono do estabelecimento.

Pouco tempo depois do crime, o acusado continuou a frequentar o bar e em uma das oportunidades, percebendo que os frequentadores estavam com medo de sua presença, disse: “Não precisam ficar com medo não, hoje eu não vou matar ninguém,quem eu tinha que matar aqui eu já matei”.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.

Assassinato de jovem

Também na manhã desta terça-feira (11), policiais civis da 93ª DP prenderam um homem de 38 anos, no bairro Roma, pelo envolvimento no assassinato de uma jovem de 18 anos, ocorrido em 10 de abril deste ano, no bairro Ilha Parque. A jovem foi morta com dois tiros na cabeça.

Os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido em 6 de junho de 2024 pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.