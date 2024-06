Prefeitura já iniciou construção da nova Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Vila Brasília - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 12/06/2024 17:16

Volta Redonda - A região do Vila Brasília, que contempla vários bairros de Volta Redonda, vem recebendo investimentos do governo municipal na área da saúde: foi iniciada a construção da nova Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vila Brasília, que vai ampliar o espaço de atendimento; e no próximo dia 17 será entregue a reforma da UBSF do Verde Vale. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estão sendo investidos mais de R$ 2,3 milhões em melhorias para beneficiar cerca de 11 mil pessoas atendidas pelas duas unidades da Atenção Primária à Saúde.

“Revitalizamos a unidade atual do Vila Brasília, que funciona no mesmo prédio da Clínica Odontológica Concentrada (COC), para atender a população local enquanto a prefeitura constrói a nova UBSF, que atenderá, inclusive, as normas de acessibilidade e também da Vigilância Sanitária. Quando o atendimento for transferido para a nova estrutura, o planejamento é que a Clínica Odontológica ocupe todo o prédio revitalizado inicialmente”, conta a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Com investimento de cerca de R$ 2 milhões, a obra de construção da nova UBSF Vila Brasília, localizada na mesma rua da unidade atual em funcionamento – Avenida Brasília – está na fase inicial de escavação e preparação para que seja feita a parte de fundação da estrutura da unidade.

Depois de pronta, a nova UBSF Vila Brasília terá 885 m² de área construída e contará com oito consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salão com quatro cadeiras para atendimento odontológico, salas de vacina, curativos, coleta, observação, atividades de educação em saúde, recepção com ampla sala de espera, sanitários e fraldário, central de material esterilizado simplificada e toda área de apoio necessária para funcionários e agentes comunitários de saúde.

A nova unidade também contará com castelo d’água de dez mil litros e vagas de estacionamento para ambulância e pessoas com deficiência. O projeto foi elaborado dentro das normas ABNT NBR 9050 de acessibilidade nas edificações e RDC n°50, de 2002, que regulamenta os projetos para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

Reforma da UBSF Verde Vale vai beneficiar cerca de 3,5 mil pessoas

Enquanto uma nova unidade é erguida no Vila Brasília, a UBSF Verde Vale segue com ajustes finais na obra de revitalização, com previsão de ser entregue à população no próximo dia 17, às 10h. A unidade está recebendo cerca de R$ 315 mil em investimentos para melhorias em toda a estrutura.

As equipes que atuam na obra estão finalizando alguns detalhes de pintura e fazendo as instalações de rede de internet; e já começou a chegar o novo mobiliário (mesas, cadeiras, macas e longarinas, entre outros itens). A calçada na parte externa receberá intervenções, e os canteiros também passarão por tratamento de paisagismo.

A reforma completa da unidade envolve implantação de novo consultório odontológico; revisão de telhado; instalação de nova cobertura para o pátio interno; substituição de revestimentos cerâmicos; novas louças, metais e bancadas de granito; instalação de novas janelas e portas em vidro temperado; novas instalações elétricas, hidráulicas e de rede de internet; pintura interna e externa; adequações de acessibilidade; instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e de aparelhos de ar-condicionado split em toda a unidade.

“Estamos recuperando a saúde da nossa cidade e, além dessas reformas nas unidades básicas, estamos investindo em outras obras também importantes e que ficarão como legado para a população de Volta Redonda, como a ampliação do Hospital São João Batista (HSJB); a construção do Hospital da Criança, ao lado do Hospital do Retiro (Munir Rafful), que também passará por reforma completa; o Hospital Veterinário que está com obras avançadas no Rústico. Sem falar na contratação de médicos e investimentos em equipamentos modernos e melhorias estruturais de outros espaços”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.