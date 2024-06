Reforma geral teve investimento de R$ 205.899, beneficiando cerca de 6,5 mil moradores - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/06/2024 16:34

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vem desde 2021 realizando as mais variadas ações para recuperar a rede municipal de saúde, que se encontrava em situação de penúria. A população do Conforto conta, desde o final de maio, com a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) totalmente renovada, após uma reforma geral em que foram investidos um total de R$ 205.899, beneficiando cerca de 6,5 mil moradores.

Segundo o Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), responsável pelo projeto de reforma e fiscalização da obra, a unidade localizada no nº 359 da Avenida Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4) passou por reforma que incluiu repintura geral interna e externa, revisão do telhado, troca de algumas telhas, substituição de calhas e rufos substituição do forro em alguns pontos, troca de todas as portas – que receberam pintura nova – substituição de luminárias, recomposição dos azulejos, pequenos reparos relacionados à hidráulica, troca de tomadas para padronização, recuperação do muro dos fundos da UBSF e limpeza e polimento do piso de toda a unidade.

Investimentos em saúde

A fim de tornar Volta Redonda, mais uma vez, referência em saúde para a região, a Prefeitura está há mais de três anos agindo em várias frentes, sempre com o objetivo de oferecer à população o melhor atendimento – inclusive em situações como a epidemia de dengue nos primeiros meses do ano, em que várias unidades foram adaptadas para servir de polos de hidratação, com muitos postos funcionando 24 horas por dia. Também tem sido realizadas campanhas como a da vacinação contra a gripe e, atualmente, de prevenção à poliomielite, que terá seu “Dia D” no próximo dia 29.

A estrutura da rede de saúde também tem recebido prioridade. Várias unidades passaram por reformas: é o caso da UBSF Vila Brasília, localizada no mesmo prédio da Clínica Odontológica Concentrada (COC) e revitalizada no final do ano passado, sendo que uma novidade está sendo construída, num investimento de R$ 2 milhões; no Verde Vale, a UBSF deve ser entregue à população na próxima segunda-feira (17), num investimento de cerca de R$ 315 mil.

E ainda tem mais. O Centro Cardiológico Municipal completou um ano em maio com mais de 24 mil consultas e exames realizados; o Centro Municipal de Ressonância Magnética Drª. Amanda Dinalli Francisco, na Vila Santa Cecília, foi oficialmente entregue na última segunda-feira, mas já havia realizado mais de quatro mil exames, praticamente zerando a fila do SUS (Sistema Único de Saúde) para esse tipo de procedimento no município.

Além disso, o Hospital São João Batista (HSJB) prossegue com suas obras de ampliação, e o Hospital da Criança, no Retiro, anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (que também passará por reformas), também segue com as obras de sua construção.

“A situação em que encontramos a saúde em Volta Redonda, em 2021, era desesperadora. Mas trabalhamos muito para reconstruir nossa cidade, e desde então reformamos várias unidades, inauguramos novos serviços, adquirimos vários equipamentos, vamos entregar um hospital para atendimento infantil e estamos com a ampliação do São João Batista. Ainda há muito a ser feito, mas vamos fazer de Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.